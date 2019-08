Rick en Lilian lossen in IJsselmuiden 24 uur kubussen op voor goede doel

Ze zitten in een kamer boven de garage in het huis van de ouders van Rick in IJsselmuiden. De twee wilden al een tijdje een poging doen om 24 uur achter elkaar kubussen op te lossen. "We zochten nog een goed doel en dat is rhabdoïde kinderkanker geworden", vertelt Rick. "Mijn moeder gaf les op de Groenling toen Nikai ziek werd, waardoor dit best wel dichtbij kwam." Lilian: "Het is mooi dat we op deze manier met onze hobby het goede doel kunnen steunen."

Het oplossen van de kubus gaat vrij snel. Gemiddeld doet Lilian er 22 seconden over. "Mijn record is 12 seconden. Je moet het veel doen en kijken hoe het moet."

Met de actie hebben ze tot dusverre 1250 euro opgehaald. Vooraf was 1000 euro het doel. "Nu hopen we op 1500 euro", vertelt Rick. De actie begon maandagmiddag en duurt tot dinsdagmiddag 16:00 uur.