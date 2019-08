Radio Oost gaat 'back to the 80's'

Back to the 80's (Foto: RTV Oost)

De programma's van Radio Oost gaan van 26 augustus tot en met 1 september weer Back to the 80’s, het tijdperk van de beenwarmers, de val van de Muur, een gewonnen EK Voetbal en Beatrix die koningin werd.

De hele week hoor je de mooiste muziek uit de jaren 80 en worden herinneringen aan dit decennium opgehaald met de luisteraars. Natuurlijk is er een hitflitsquiz waarmee mooie 80’s prijzen zijn te winnen. Via WhatsApp (06 – 82 82 92 84) en de Radio Oost Facebookpagina kunnen verzoekplaten worden aangevraagd en herinneringen worden gedeeld.

Oude Deuren Cup

Op zondag 1 september surfen we terug naar de 80’s tijdens de Oude Deuren Cup op Het Rutbeek in Enschede. We maken Festival Radio op dit windsurf-evenement met food en entertainment. Bert van Losser is weer op locatie en draait de lekkerste muziek. Sarah de Geest doet verslag van alle activiteiten ter plaatse. Windsurfen was in de jaren tachtig in het oosten van Nederland een populaire sport. De familie Spanjer uit Haaksbergen haalde de windsurfplank uit Amerika naar Nederland, Ten Cate ging ze later als eerste produceren. Zo ontstond op Het Rutbeek in Enschede een heuse 'windsurfscene'. Tijdens de Oude Deuren Cup gaan we de oude tijden weer herbeleven.

