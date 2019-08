Jan en Jannie uit Hasselt verbijsterd: "Onze wietplanten zijn plotseling weg"

Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt zijn verbijsterd. De twee veelbesproken wietplanten die ze in hun tuin hadden staan, zijn afgezaagd terwijl ze even naar het huis van hun dochter waren.

Jannie: "We waren even naar mijn dochter toe, zij is op vakantie en wij verzorgen de boel. Toen we terugkwamen, waren de planten weg. Ze zijn afgezaagd en de rommel is opgeruimd."



Geen briefje

Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie had aangekondigd de planten weg te halen, maar er is geen briefje achtergelaten. Jan maakte wietolie van de planten die Jannie gebruikte tegen de huidziekte psoriasis.

Na een melding bij Meld Misdaad Anoniem bezocht de politie Jan (73) en Jannie (68) en verordonneerde het echtpaar om de wietplanten weg te halen.

"Jan is helemaal van streek", besluit Jannie. "Als het de politie is geweest, hadden ze zich toch op z'n minst even kunnen melden."