Rechter stelt zaak tegen verdachte brandstichting Borne uit

De rechtszaak tegen een 31-jarige man uit Borne, die verdacht wordt van brandstichting bij de woonwagen van zijn vader, is uitgesteld. De officier van justitie verzwaarde de tenlastelegging van brandstichting met gevaar voor goederen naar goederen en/of gevaar voor levens. De advocaat van de verdachte was hierdoor onaangenaam verrast en eiste met succes uitstel van de zaak. Deskundigen adviseren de rechtbank om de man tbs met dwangverpleging op te leggen.

De man uit Borne wordt ervan verdacht dat hij op 13 februari van dit jaar brand probeerde te stichten bij de woonwagen van zijn vader. Ook zou hij zijn vader hebben bedreigd met de woorden "ik rie oe dwars door de wag’n heen!" en een magnetron hebben vernield. Een maand later zou hij ook een ruit hebben vernield van een woning aan de Leeuwerikstraat in Borne.

Gevaar voor goederen en levens

De verdachte zou een hoop kleding in brand hebben gestoken. En dat was volgens de officier van justitie een levensgevaarlijke actie, omdat de brandhaard vlakbij de woonwagen aan het Blauwgras in Borne was. De officier van justitie baseert zich op een recent rapport van brandonderzoekers, die concludeerden dat er niet alleen gevaar voor goederen, maar ook voor levens was. Voor de officier van justitie was het rapport dan ook reden om de aanklacht tegen de verdachte aan te scherpen.



De advocaat van de verdachte was onaangenaam verrast door de actie van het Openbaar Ministerie en vroeg de rechtbank om uitstel. Hij wil de nieuwe verdenking goed kunnen bespreken met zijn cliënt. De verdachte ontkent de gebeurtenissen op 13 februari. Tijdens een eerdere zitting gaf de vader al aan dat de magnetron van zijn zoon was en dat het vernielen van eigen bezit niet strafbaar kan zijn. Het brandje zou daarnaast op ruim tien meter van de woonwagen hebben gewoed, zodat er van levensgevaar geen sprake kan zijn.



In oktober verder

Het verzoek van de advocaat werd toegewezen. De zaak gaat verder op 7 oktober aanstaande. Tot die tijd blijft de verdachte wel in voorarrest. De man heeft niet alleen een fors strafblad, maar hij zou ook een stevig drankprobleem hebben. Daardoor zou de kans op herhaling aanwezig zijn.

De reclassering ziet daarnaast begeleiding niet zitten. De man kreeg al vaker verplichte begeleiding opgelegd, maar zou zich nooit aan de voorwaarden gehouden hebben. Liefst zes keer retourneerde de reclassering het dossier van de man naar de rechtbank.