Hoe een dreamdate eindigde in een Almelose nachtmerrie

Het gebeurde allemaal in april vorig jaar. A. had via een chatprogramma afgesproken met ene 'Kimberly'. Maar eenmaal in Almelo aangekomen, was het niet zijn dreamdate die stond te wachten, maar een groep jongens die hem geld afhandig wilde maken.

Limiet

Twee uur lang moest A. met hen mee, waarbij er steeds andere jongens aansloten en weggingen. In totaal bestond de groep uit waarschijnlijk zeven jongens.

De groep ging lopend door Almelo, daarna op de fiets en tot slot nog een stukje in de auto. Ze dwongen het slachtoffer de limiet van zijn pinpas uit te zetten. Vervolgens moest hij zijn pinpas, pincode en mobiele telefoon afgeven.

Filmpje

Vandaag moesten twee jongens van 19 jaar zich verantwoorden voor de rechter in een voorbereidende rechtszitting. Ze zeggen er beiden niet bij betrokken te zijn geweest. Bij een van hen is door de politie een filmpje van de overval aangetroffen op zijn telefoon. Maar hij zegt dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt. Zijn advocate: "Een telefoon is een overdraagbaar voorwerp."

Justitie onderzoekt nu of de stem die te horen is op het filmpje, het stemgeluid van de verdachte is. Ook medeverdachte Omar is in beeld gekomen door zijn telefoon. In verschillende gesprekken gaat het om ene Omar. Zijn advocate: "Maar nergens staat dat het om deze Omar gaat."

In de cel

Beide verdachten wilden graag het eindproces in oktober in vrijheid afwachten. Maar de rechtbank vond vandaag dat daar nog teveel ernstige bezwaren voor waren. Ze blijven dus vast.

Een aantal andere verdachten in de zaak is al veroordeeld. De straffen variëren van voorwaardelijke jeugddetentie tot ongeveer anderhalf jaar cel, afhankelijk van de rol die de jongens hebben gespeeld. Sommigen hebben volgens de rechtbank meer slachtoffers gemaakt met dezelfde werkwijze.