Terug naar de jaren 80 op Radio Oost: herinner jij je dit nog?

Op Radio Oost gaan we de komende week terug naar de jaren tachtig! De hele week hoor je de mooiste muziek uit de eighties en daarnaast halen we herinneringen aan dit decennium op met de luisteraars. Om een beetje in de stemming te komen alvast wat feiten over de jaren tachtig op een rij. Weet jij nog wat we in die tijd droegen?

De jaren tachtig waren het tijdperk van de nederpop. Doe Maar, Toontje Lager, Het Goede Doel, De Dijk, The Scene... Allemaal beleefden ze hun hoogtijdagen in de jaren tachtig.

Maar de jaren tachtig was ook het gouden tijdperk voor boerenrockband Normaal. De Achterhoekers kregen in '82 een gouden plaat voor 'Deurdonderen'. Dankzij het succes van Normaal schoten andere dialectbands, zoals Rowwen Hèze en Mooi Wark, in de jaren negentig als paddenstoelen uit de grond.

Beenwarmers en schoudervullingen

Maar de jaren tachtig waren ook het tijdperk van neonkleuren, trainingspakken en beenwarmers. Je droeg schoudervullingen, Dr. Martens-schoenen en in je nek een 'matje'.

Op je wimpers geen saaie, zwarte mascara, maar blauwe of groene. En als je duidelijk wilde maken dat je ergens voor of tegen was, droeg je een button. Een anti-kernenergiebutton, bijvoorbeeld.

Winnaars en verliezers

Evert van Benthem uit Sint Jansklooster won in 1985 en 1986 de Elfstedentocht. En met z'n allen juichten we in '88 ook voor Oranje, dat het EK-voetbal won. We wilden ook graag juichen voor prinses Beatrix, die op 30 april 1980 haar moeder opvolgde als Koningin der Nederlanden. Maar het feest werd overschaduwd door de 'kroningsoproer' in de binnenstad van Amsterdam.

Want hoe kon er zoveel pracht en praal tentoon worden gesteld als de jeugd zonder werk én woning zat? Want ook dat speelde tijdens de jaren tachtig. Om die enorme jeugdwerkloosheid te bestrijden, werden de arbeidstijdverkorting en de VUT ingevoerd.

Cd

In de jaren tachtig deed de cd zijn intrede, maar in het begin van dat decennium luisterden we onderweg nog muziek op de walkman. Daarop luisterde je natuurlijk ook naar de King en Queen of Pop. Michael Jackson beleefde het hoogtepunt van zijn succes met zijn album Thriller, dat met 65 miljoen exemplaren nog steeds als het bestverkochte album aller tijden genoteerd staat.

Madonna debuteerde in Nederland in 1983 met het nummer 'Holiday' en werd, mede dankzij de controverse rondom sommige hits en clips, snel een wereldster.

Alcoholvrij

In 1984 werd Coca-Cola light geïntroduceerd in Nederland en vier jaar later volgde het eerste alcoholvrije biertje. Maar het duurde nog een hele tijd voordat 'alcoholvrij' voet aan de grond kreeg; Youp van ’t Hek maakte in zijn oudejaarsconference van 1989 Buckler, het eerste alcoholvrije biertje van Heineken, volledig belachelijk. Het merk overleefde het niet.

Maar er zijn ook een heleboel merken die al die jaren overeind zijn gebleven, al heetten ze in de jaren '80 wel anders. De candybar Twix heette in de eighties nog Raider. En heb je tegenwoordig zin in M&M’s, begin jaren tachtig had je zin in Treets (de variant van de chocoladesnoepjes zonder pinda's) en Bonitos (met pinda's).

De Berlijnse Muur

Politiek waren de jaren tachtig enerzijds een conservatieve periode. Het was de tijd van premier Margaret Thatcher (in het Verenigd Koninkrijk) en Ronald Reagan (Verenigde Staten). In Nederland zwaaide Ruud Lubbers voor een groot deel van het decennium de scepter. Maar het was ook het tijdperk waarin een historische gebeurtenis plaatsvond: de val van de Berlijnse Muur in 1989.

En klimaatproblemen bestonden ook in de jaren tachtig, al was het toen vooral zure regen waar we ons druk om maakten. In Europa dreigden bomen daardoor bruin of kaal te worden, maar zure regen is ook schadelijk voor onze eigen gezondheid. De Europese leiders namen daarom snel maatregelen.

Radio Oost

En wat zijn nog meer herinneringen aan de jaren tachtig? 'ET phone home', Michael J. Fox die in zijn DeLorean een sprong in de tijd maakt, The A-team, Theo en Thea... We kunnen nog wel even doorgaan.

Voor RTV Oost waren de jaren tachtig vooral het tijdperk van radio: we splitsten ons af van de Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) als Radio Oost en bedienden toen nog de inwoners van Overijssel én Gelderland, onder leiding van de NOS. Toen de regionale omroepen in 1989 zelfstandig werden en Gelderland zijn eigen regionale omroep kreeg, werd Radio Oost de omroep voor Overijssel.