Nieuwe zoektocht naar vermiste Loes Veenendaal bij Enschede en Buurse

De Search and Rescue organisatie SAR uit Friesland, politie en familieleden zijn in het buitengebied in Enschede opnieuw aan het zoeken naar sporen van de vermiste Loes Veenendaal. Bijna een jaar geleden liep ze weg van de psychiatrische afdeling van het MST in Enschede en sindsdien is niets meer van haar vernomen. Aanleiding voor de nieuwe zoektocht is een tip die bij de familie binnenkwam.

Er wordt nu op twee plekken gezocht. In Natuurgebied Het Witte Veen bij Buurse en in recreatiegebied Het Rutbeek bij Enschede. In Het Witte Veen lopen ongeveer twintig mensen op rij om het gebied uit te kammen. Tot nu toe zijn er geen sporen gevonden.

Rutbeek

Een groep van vijf mensen was aan één van de oevers van recreatieplas Het Rutbeek aan het zoeken. Er werd onder meer met magneten in het water gevist naar eventuele sieraden van de vermiste vrouw. Op die plek is de zoekactie inmiddels gestopt. Daar is niets gevonden.

Volgens een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie SAR Nederland volgen er nog meer grote zoektochten naar sporen van Loes Veenendaal. Wanneer die zijn, is nog niet bekend. Search and Rescue is een Friese vrijwilligersorganisatie en moet mensen zien te vinden om mee te doen aan de zoekactie.

Eerdere zoekacties

Er werd eerder gezocht naar Loes Veenendaal. Afgelopen februari was er nog een grote zoekactie met politie en brandweer in de omgeving van Het Rutbeek. De radeloze familie van de vermiste vrouw schakelde eerder ook een paragnost in.