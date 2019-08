De Oosttribune in het kort: "Heb me doodgeërgerd aan het truttige verdedigen bij PEC"

In de Oosttribune zaten vandaag weer de vertrouwde gezichten aan tafel: presentator Bert van Losser sprak met analist Jan van Staa en sportverslaggever Tijmen van Wissing over het afgelopen voetbalweekend.

Heracles Almelo en PEC Zwolle staan na de nederlagen in de onderste regionen van de eredivisie. Go Ahead Eagles ging keihard onderuit bij Cambuur: 5-0. FC Twente pakte wel een punt: het spektakelstuk tegen RKC eindigde in 3-3.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Vanaf dit seizoen is er iedere maandag ook een afzonderlijke podcast, waarin RTV Oost-sportverslaggevers Daniel Godinho Veiga, Tijmen van Wissing en Nico Wantia het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. De derde aflevering van de podcast is te beluisteren via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.