Justitie eist vijf jaar cel tegen Zwolse beveiliger motorclub No Surrender

Tegen Zwollenaar Ayhan B. is vijf jaar celstraf geëist voor betrokkenheid bij verschillende zogenoemde 'bad-standings' bij de inmiddels verboden motorclub No Surrender. De Zwollenaar bekleedde verschillende beveiligingsfuncties binnen de club. Justitie vecht al jaren tegen motorclubs als No Surrender, die door het openbaar ministerie bendes worden genoemd. "Ze verheerlijken er geweld."

Het onderzoek naar misstanden binnen de motorclub kwam op gang na zogenoemde TCI-informatie, oftewel, info van informanten. Voor de clubleiding zouden wapens zijn aangeschaft, was het bericht. Door de politie is vervolgens opname-apparatuur geplaatst in de 'member-room' van No Surrender en in de auto van Ayhan. Ook zijn telefoongesprekken afgeluisterd.

Hardhandig

Uit dit onderzoeksmateriaal blijkt volgens justitie dat er geregeld sprake was van 'bad-standings'. Leden worden daarbij hardhandig uit de club gezet. Ook moet er dan vaak een boete van 5000 euro worden betaald en wordt familie bedreigd. In een enkel geval moest de motor of auto worden ingeleverd door verwijderde leden.

Huisdealer

Ayhan B. wordt verdacht van betrokkenheid bij vier 'bad standings' binnen de club. Hij zou met geweld of onder dreiging boetes hebben geïnd of geëist van verwijderde leden. In één geval zou het niet zijn gegaan om een lid van de club, maar om de 'huisdealer' van No Surrender. Die zou aan minderjarigen cocaïne hebben verkocht en drugs van slechte kwaliteit leveren.

Schuiladres

In alle vier gevallen zouden de slachtoffers regels van de club hebben overtreden. "We hebben een paar regels waar we strikt aan vasthouden, zo neuk je niet met elkaars vrouwen", zegt Ayhan. Eén van de betreffende leden die uit de club zijn gezet was met een hesje van de motorclub een politiebureau binnengelopen, blijkbaar een no-go.

Een tweede wilde overstappen naar een ander chapter, ook dat zette kwaad bloed. Deze man is nog altijd ondergedoken uit angst voor represailles, nadat hij met de politie heeft gesproken. Hij heeft de zogenoemde 'omerta' gebroken, oftewel zijn zwijgplicht.



Vingers in oren

Een derde man vond in de motorclub toch niet hetgeen wat hij ervan verwachtte en wilde er zelf uitstappen. Maar bij het inleveren van zijn hesje zou hij zijn gemolesteerd en zijn horloge zijn afgenomen. Ook moest hij nog een boete van 5000 euro betalen. De man en zijn vrouw voelden zich volgens justitie zo bedreigd, dat ze een schuiladres hebben betrokken.

Tijdens de rechtszitting tegen Ayhan B. kon de Zwollenaar het verwijt van justitie aan zijn adres af en toe niet meer aanhoren. Hij stopte dan demonstratief zijn vingers in de oren. Hij vindt dat er niets anders kan volgen dan vrijspraak, dat heeft zijn raadsman Michels dan ook bepleit.

Worsteling

Ayhan B. zelf zegt geen geweld te hebben gebruikt en soms niet eens geweten te hebben dat de slachtoffers uit de club gezet waren via 'bad-standing'. In één geval dacht hij dat hij 'slechts' een achterstallige contributie moest innen. In een ander geval moest hij de huisdealer buiten de poort houden, "en dat heb ik gedaan." Bij een korte worsteling zegt hij de huisdealer te hebben geschampt.

Hesje

Bij een derde situatie wist hij niet beter dan dat hij een hesje op moest halen van een oud-lid. "Ik wist niets van een boete van 5000 euro, dat hoorde ik pas later."

En in de laatste zaak wordt hij ervan verdacht dat hij het verbannen lid in elkaar heeft geslagen, vervolgens naar huis heeft gebracht en daar zijn huis heeft geplunderd. "Onzin", zegt Ayhan daarover.

Coke-verslaving

Ayhan B. werd jaren geleden door oud No Surrender-voorman Kuipers de wereld van motorclubs binnengeleid. Op dat moment zat Ayhan in de goot door een coke-verslaving. In eerste instantie waren ze lid van Satudarah, maar ze maakten de overstap naar No Surrender. "Ik was daar eerst lijfwacht van Kuipers", zegt Ayhan. "Later werd ik 'nomad', verantwoordelijk voor de orde en veiligheid binnen de club."

Eenzaam

Voor de vermeende betrokkenheid bij de 'bad-standings' zat hij al een klein jaar in voorarrest. Vervolgens mocht hij sinds begin dit jaar het proces in vrijheid afwachten. Hij mocht geen contact hebben met (oud) leden van de motorclub. "Ik ben daardoor zo vereenzaamd", zegt de Zwollenaar. "Gelukkig had ik mijn dochter de afgelopen tijd om me heen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.