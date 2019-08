Provincie Overijssel kreeg te maken met webmailhacker

Een medewerker van de provincie Overijssel is tijdens werk op het provinciehuis in Zwolle slachtoffer geworden van een webmailhacker. Dat heeft de provincie Overijssel nu bekend gemaakt. De hackaanval vond al op 25 juni plaats.

De provincie zegt dat het netwerk niet is gekraakt, maar dat de aanval beperkt bleef tot het webmailaccount van de provinciemedewerker. Via het gekraakte account heeft de hacker geprobeerd om via phishingmails binnen te komen bij meer medewerkers.

De provincie heeft aangifte gedaan bij de politie en het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De provincie Overijssel heeft het incident uitgebreid onderzocht en een extern forensisch onderzoeksbureau ingeschakeld. Het onderzoek wijst uit dat het onwaarschijnlijk is dat de hacker gevoelige gegevens buit heeft gemaakt.

Dienstverlening niet verstoord

Behalve dat de provincie direct na het ontdekken van de hackaanval maatregelen heeft getroffen om data te beschermen en de interne organisatie te informeren, is ook onderzocht welke data de hacker mogelijk al had buit gemaakt, of hij meer inloggegevens had bemachtigd en of de digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers, Statenleden en medewerkers verstoord was. Dat lijkt niet het geval.

Als gevolg van nieuwe beveiligingsmaatregelen is de webmail tijdelijk niet bereikbaar voor leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie. Voor PS-leden en medewerkers zijn er alternatieven om gebruik te maken van hun mail.