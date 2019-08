ProRail: "Impact 'spoorboomduiker' is gigantisch"

De impact van iemand die vlak voor een naderende trein nog snel even wil oversteken, zoals gisteren in Olst, is gigantisch. Dat zegt ProRail woordvoerder Aldert Baas over het fenomeen 'spoorboomduiker'. "Niet alleen voor diegene die de trein op een haar na raakt, ook voor het treinpersoneel."

Dat het een grote impact heeft op het treinpersoneel werd gisteren in Olst goed duidelijk. Nadat een nog onbekend persoon op een haar na werd geraakt door een trein bij de Puinweg, was de machinist dusdanig in shock dat hij niet verder kon rijden. "Geluk bij een ongeluk was dat er een machinist aanwezig was die als reiziger in de trein zat. Daardoor hebben de passagiers nauwelijks last van vertraging gehad."

Kansloos

"Maar de impact op bijvoorbeeld de machinist is dus gigantisch", vervolgt Baas. "Mensen moeten bewust worden van de gevaren voor henzelf en anderen. Deze keer gaat het goed, maar misschien gaat het een volgende keer wel mis."

Een machinist is kansloos in een situatie zoals deze in Olst. "Hij kan gewoon niets meer doen. Gisteren zag hij op het allerlaatste moment iemand voor de trein langs schieten. Dat geeft wel aan hoe close het geweest is."

Aangifte

ProRail voert al een tijdje campagne tegen spoorlopers en personen die onder gesloten spoorbomen glippen om nog snel even de overweg te passeren. Het is volgens Baas lastig te zeggen of die campagne al succes heeft. "We zien helaas nog steeds dit soort incidenten. Het belangrijkste is mensen bewust te maken van de gevaren. We hopen ook dat de persoon die in Olst op een haar na door de trein werd geraakt zich meldt bij de politie. We willen graag weten wat voor diegene de reden is om tóch over te steken, ondanks dat de spoorbomen gesloten zijn."

ProRail gaat niet wachten tot de persoon zichzelf meldt. "We gaan in ieder geval aangifte doen en hopen dat de politie het incident gaat onderzoeken. Naast dat we graag willen weten wat de beweegredenen waren, willen we ook dat er een gepaste sanctie volgt."

Minder overwegen, betere beveiliging

Om dit soort incidenten te verminderen, of liever nog te voorkomen, is ProRail al actief bezig met de aanpak van overwegen, zegt Baas: "We proberen overwegen zo goed mogelijk te beveiligen om dit soort incidenten te voorkomen. Daarnaast heffen we overwegen op, waar dat kan." Een alternatief is een tunnel of brug, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Een voorbeeld waarbij een fietser op een haar na geschept wordt door een trein.