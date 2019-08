Forum voor Democratie Overijssel: teleurstellend dat politici FvD aan zetelroof doen

Zetelroof. Zo noemt fractievoorzitter Johan Almekinders van Forum voor Democratie in Overijssel de actie van zijn partijgenoten in Den Haag. Twee senatoren, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, besloten eerder deze week over te stappen naar de nieuwe partij van Henk Otten.

Van de twaalf zetels in de Eerste Kamer houdt FvD nu nog maar negen zetels over. Almekinders is erg teleurgesteld in de actie van zijn Haagse partijgenoten. Hij reageert op ons verzoek op de kwestie.



Financieel conflict

De kern van het conflict is volgens Almekinders financieel. "Naar ik begrepen heb heeft Jeroen de Vries meegeprofiteerd van het financiële beleid van Henk Otten. Dorien Rookmaker en Henk Otten zijn persoonlijke vrienden en kennen elkaar al jaren."



Otten werd drie weken geleden door Forum voor Democratie geroyeerd. Hij zou een greep in de partijkas gedaan hebben. Otten zelf zegt dat het verhaal verzonnen is om van hem af te komen, vanwege openlijke kritiek op partijleider Baudet.



Henk Otten is inmiddels een eigen partij gestart en daar zijn nu twee senatoren bij aangesloten. Hij verwacht dat meer mensen bij hem zullen aanhaken, "ook uit de provincies."



Nergens last van

Fractievoorzitter Almekinders van FvD Overijssel ziet dat nog niet zo snel gebeuren. "Ik begrijp dat journalisten benieuwd zijn of ook een paar Statenleden zich afsplitsen. Daar is in Overijssel geen sprake van. In die zin hebben wij nergens last van en zijn we nog net zo stabiel en degelijk als we altijd zijn geweest", klinkt het zelfverzekerd.