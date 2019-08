Pol van Boekel scheidsrechter bij duel van FC Twente bij Heerenveen

Pol van Boekel is zaterdagavond de leidsman bij het duel tussen sc Heerenveen en FC Twente. De wedstrijd in Friesland begint die avond om 20.45 uur.

Een uur eerder speelt Heracles in eigen huis tegen Vitesse en daarbij is Jeroen Manschot de scheidsrechter. Bas Nijhuis uit Enschede is daar de VAR. PEC Zwolle sluit zondag het voetbalweekend in de eredivisie af met een duel tegen Sparta Rotterdam. Serdar Gözübüyük fluit daar om 16.45 uur voor het begin.

Het is geen volledige speelronde in de eredivisie omdat de ploegen die Europees spelen niet in actie komen. Bekijk hier het volledige programma.

Go Ahead

In de Keuken Kampioen Divisie fluit Alex Bos vrijdagavond de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Jong FC Utrecht. Dit is het wedstrijdschema in de 1e divisie.