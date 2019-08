Politiek wil opheldering over weghalen van wietplanten uit tuin Jan en Jannie

Het verwijderen van illegale wietplanten uit de tuin van Jan en Jannie van Raalte in Hasselt heeft de aandacht getrokken van landelijke en lokale politici. Vera Bergkamp van D66 heeft aangekondigd Kamervragen te willen stellen over de kwestie en in de gemeente Zwartewaterland willen de raadsfracties BGZ (Buitengewoon Zwartewaterland) en PvdA het incident aan de orde stellen in de raadsvergadering.

Aanleiding voor de politieke aandacht is de actie van de politie. Die haalde gisteren de wietplanten weg uit de tuin van het bejaarde echtpaar, nadat twee weken geleden was aangekondigd dat de planten weg moesten. Jan en Jannie deden dat niet uit eigen beweging, waarna de politie zelf ingreep. De planten werden verwijderd op een moment dat het paar niet thuis was.

Jan en Hannie van Raalte hadden wietplanten voor medicinaal gebruik. Uit de planten werd olie gewonnen die hielp bij de behandeling van de huidziekte psoriasis.

Kamervragen

D66-kamerlid Vera Bergkamp gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van het verhaal van Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt. Wat Bergkamp precies wil weten is nog onbekend.

Bemiddelen

Kira Fijn, lijsttrekker van BGZ wil weten welke stappen er in dit verhaal zijn genomen door politie en gemeente. "Van anonieme tipgever tot aan het optreden van de politie."

BGZ is eerder gevraagd of zij politiek nog iets konden betekenen voor Jan en Jannie van Raalte. Dit was nog voor alle publiciteit. "Helaas was dat niet het geval en waren ook wij gebonden aan de wet, omdat wij op lokaal niveau niks anders geregeld hebben. Wij zijn op dit moment wel erg tevreden over het handelen van de burgemeester", aldus Fijn. BGZ zal de vragen indienen voor de eerste raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op 12 september.

Buitensporig

Klaas Eenkhoorn, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, noemt de manier waarop is gehandeld buitensporig. "Ïk vind het niet netjes dat de politie de planten heeft weggehaald, terwijl de mensen zelf niet thuis waren. Een beetje kinderachtig."

Eenkhoorn wil wel graag weten of dit in betere banen geleid had kunnen worden.