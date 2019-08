Het wordt prachtig weer dus hup naar buiten!

Het laatste weekend van de schoolvakantie staat voor de deur en het wordt lekker warm! Trek er dus nog even samen op uit want er is van alles te doen in onze mooie provincie! Waan je in de middeleeuwen in Losser, breng je kinderen naar de workshop over energie in Nijverdal, neem je fiets mee naar Bentheim of wandel mee op de Ommerschans!