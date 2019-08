Afgebrande Moeder Teresakerk in Hengelo helemaal tegen de vlakte

De Moeder Teresakerk in Hengelo gaat volledig tegen de vlakte. In de kerk brak anderhalve maand geleden brand uit, waardoor het kerkgebouw volledig werd verwoest.

Offertes voor de volledige sloop zijn aangevraagd, mogelijk dat de sloop begin oktober is afgerond. Het bestuur van de parochie onderzoekt ondertussen de mogelijkheden naar de toekomst.

"Het hangt van een hele hoop af", vertelt Gerard ter Ellen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. "Het hangt af van de verzekering, van de kosten en van wat het bisdom wil. Daar is nog geen duidelijkheid over en dat zal nog wel even duren."



De inzet is erop gericht de geloofsgemeenschap te behouden, maar het is nu nog niet duidelijk of dat ook realiseerbaar is. "Er zijn meerdere opties. Zo wordt er naar volledige en gedeeltelijke herbouw aan de Meijersweg gekeken. Ook geen herbouw of de aankoop of huur van een andere ruimte ergens in Hengelo-Zuid is een optie."

Patronesviering

Parochie De Goede Herder in Hengelo neemt op 6 oktober om 10.00 uur in een tentviering bij de Moeder Teresakerk afscheid van het door brand verwoeste kerkgebouw. Tijdens de viering wordt de plechtige eucharistie gevierd. Het zal die ochtend de enige eucharistieviering zijn in parochie De Goede Herder, die vijf geloofsgemeenschappen omvat.

De term 'afscheidsviering' ligt gevoelig in de geloofsgemeenschap. De parochianen spreken liever van Patronesviering: op 6 oktober is de naamdag van Moeder Teresa. De viering vindt plaats in een speciale tent naast de kerk.

De geloofsgemeenschap rond de Moeder Teresakerk komt nu samen in de Esreinschool aan de Kerkstraat. Gisteren haalden parochianen hier tijdens een koffie-ochtend herinneringen op en werden er dia's vertoond.