PEC Zwolle bevestigt terugkeer Mustafa Saymak

De terugkeer van Mustafa Saymak is rond. De middenvelder keert na een jaar terug bij PEC Zwolle en tekende voor drie jaar in de provinciehoofdstad.

Saymak speelde sinds 2011 in de hoofdmacht van de Zwolse club en vertrok vorig jaar naar het Turkse Rizespor. Dat avontuur werd echter een teleurstelling en dus keert hij nu terug in de eredivisie. In zijn laatste jaar in Zwolle werd Saymak zelfs clubtopscorer met elf treffers in 31 wedstrijden.

Ontzettend blij

Mustafa Saymak over zijn terugkeer: "Mijn avontuur in Turkije is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had en daarom voelt het des te beter in Zwolle terug te keren. Hier ken ik de club, de medewerkers, de supporters en weet ik dat ik het beste uit mezelf kan halen en van waarde kan zijn. Het afgelopen jaar heb ik nagenoeg alle wedstrijden van PEC Zwolle vanuit Turkije, soms op hele slechts streams, gevolgd. Nu ben ik ontzettend blij weer onderdeel van deze mooie club te zijn. Ik kan dan ook niet wachten om voor het eerst weer op het veld van het MAC3PARK stadion te staan."

Weten wat we in huis halen

Mike Willems, technisch manager van PEC Zwolle: "Met Mustafa weten we precies wat we in huis halen. Een dynamische middenvelder, met een ontzettende drive en wil om te winnen. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, heeft Mustafa al veel wedstrijden achter zijn naam staan. Door zijn komst neemt de concurrentie binnen onze selectie verder toe en daar wordt iedereen beter van."