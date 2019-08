Jubileumvlag Vriezenveen 650 jaar wappert volop in het dorp

De vlag wappert in Vriezenveen. Niet de oude vertrouwde driekleur, maar de Vriezenveense jubileumvlag. Het Overijsselse dorp viert komende maand dat het 650-jarig bestaat. De jubileumvlag die hiervoor in omloop is gebracht is een groot succes.

Rik Pape is van de organiserende stichting Vriezenveen 650 jaar. Hij is uiteraard blij dat zoveel inwoners inmiddels een vlag hebben. "Je hoopt natuurlijk dat de inwoners massaal een vlag aanschaffen. Als het dan ook gebeurt, dan is dat natuurlijk geweldig."

Tweeduizend

Er was direct een run op de vlaggen, weet Pape. "We hadden eerst tweeduizend exemplaren besteld. Die waren in een week allemaal uitverkocht." Inmiddels is het aantal verkochte vlaggen opgelopen tot ruim drieduizend. Dat betekent dat bij meer dan de helft van alle huizen in Vriezenveen de jubileumvlag wappert.

Pape heeft niet echt een verklaring voor de populariteit van de vlag. Hij hoopt wel dat nog zoveel mogelijk dorpsbewoners er een aanschaffen. "We hebben er nog wat op voorraad. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze misgrijpen." De jubileumvlaggen zijn te koop bij Museum Vriezenveen.

"Saamhorigheid en pioniers"

Gerard Boes van het museum begrijpt wel waarom veel mensen de vlag willen hebben. Ook hij is enthousiast over het ontwerp: "Het gevoel van saamhorigheid en de pioniersgeest die Vriezenveen zo eigen zijn, die spat er vanaf. Vriezenveners zijn vroeger uit echte pioniers. We kennen de Rusluie, maar er trokken er ook veel naar bijvoorbeeld Amerika."

Vol lof is Boes ook over de typisch Vriezenveense afbeeldingen op het doek. Op de vlag staan, behalve het logo van de voormalige gemeente Vriezenveen de Leemans Molen, de 'Brugge', de pijp van Jansen en Tilanus, het Museum Vriezenveen, de Grote Kerk en de watertoren. "Heel herkenbaar allemaal en dat spreekt blijkbaar iedereen in het dorp aan", zegt Boes.