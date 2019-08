Hoe gaat het met de egel in Overijssel? Pleidooi voor promoten egelsnelweg

Hoe gaat het met de egel in Overijssel? PvdA in het provinciehuis in Zwolle wil graag antwoord op die vraag. Aanleiding zijn berichten in de media dat de egelstand in Nederland vermoedelijk meer dan gehalveerd is in de laatste decennia. De partij is benieuwd of het provinciebestuur van Overijssel zich ook zorgen maakt over de egelpopulatie en indien nodig bereid is maatregelen te nemen.