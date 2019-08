Mindervalide Gea (54) dreigt driewieler kwijt te raken: "Regels zijn regels"

Gea verhuisde - nadat ze door haar ex-partner op straat was gezet - dit voorjaar vanuit Arnhem naar Hengelo, om in de buurt van haar zoon te kunnen wonen. Ze betrok een kamer in de binnenstad. "Maar het probleem is dat ik daar mijn driewieler niet kan stallen. Die staat daarom naast mijn huis."

Slecht ter been

Een driewieler die ze nu sinds circa een jaar in bruikleen heeft. Omdat ze onder meer vanwege oedeem aan haar voeten slecht ter been is. "Het was een enorm gedoe voordat ik de fiets had. Een jaar heeft het geduurd voordat ik 'm van de gemeente Arnhem kreeg."

In weer en wind

Na haar verhuizing nam de gemeente Hengelo de driewieler over. "Maar de gemeente Hengelo struikelt er nu over dat ik 'm niet goed kan stallen. Dat ding staat in weer en wind. Anderzijds, ik fiets er ook mee door weer en wind. En dan wordt-ie ook vies en nat. Dus wat is dan eigenlijk het probleem?"

Gea is ten einde raad. "Voordat ik die driewieler kreeg, heb ik vier jaar binnen gezeten. Ik was dus blij dat ik die fiets kreeg. Kon er eindelijk weer uit. En nu willen ze 'm van mij afnemen."

Voedselbank

Voor Gea is de driewieler zo ongeveer een eerste levensbehoefte. Onder meer om naar de Voedselbank te kunnen, waarvan ze afhankelijk is. Haar Hengelose begeleiders proberen in de tussentijd vervangende woonruimte voor Gea te regelen. "Ze woont nu één hoog. Het is een hele toer voor haar om boven te komen", zegt haar begeleider.

Medische urgentie afgewezen

Om in aanmerking te komen voor andere woonruimte is een zogenoemde medische urgentie aangevraagd voor Gea. "Maar dat is een eerste keer afgewezen", zegt Gea’s begeleider. "Vandaar dat we nu opnieuw een medische urgentie hebben aangevraagd. De ambtenaar die daarover gaat is momenteel echter met vakantie."

Aanvankelijk zou – in afwachting van terugkomst van deze ambtenaar – de driewieler dinsdagmiddag weer door de gemeente Hengelo worden ingenomen. "Dat gebeurt door Medipoint, de instantie die verantwoordelijk is voor medische hulpmiddelen. Maar toen de medewerker ervan Gea's verhaal hoorde, konden hij dat niet over zijn hart verkrijgen."

Uitstel van executie

Gea huilde tranen met tuiten van opluchting. Een oplossing voor de langere termijn heeft ze echter niet. "Ze hebben de driewieler dinsdag laten staan, maar ik ben bang dat het uitstel van executie is. Ik zet de driewieler met meerdere sloten goed vast, maar de gemeente vindt dat onvoldoende. We hebben aangeboden 'm af te dekken met een stuk zeil, maar ook dat is afgewezen."

Ze vreest dat ze straks - als de betreffende ambtenaar terug is van vakantie - alsnog haar driewieler kwijt raakt. "En dan kan ik straks nergens meer heen. Als ik de stad in wil, of naar mijn zoon... Ben straks totaal afhankelijk van anderen. We hebben van alles geprobeerd, maar de ambtenaren zijn onverbiddelijk: regels zijn regels, zeggen ze."



Reactie gemeente Hengelo

Een gemeentewoordvoerster laat weten dat Hengelo 'passende zorg voor elke inwoner wil leveren': "Vanwege de privacy kunnen we niet op dit specifieke geval ingaan. Het enige wat we erover kunnen zeggen is dat we in gesprek zijn met haar en haar begeleiders om te kijken naar een passende oplossing."