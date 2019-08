Fans Antwerp woest: "Veel supporters zullen trip naar Enschede toch maken"

"In app-groepen en op Facebook zijn al veel berichten van supporters die zeggen dat ze de trip naar Enschede toch gaan maken", verduidelijkt Van Landeghem. "De burgemeester beseft niet wat hij zich met dit besluit op de nek haalt."

Veiligheid in stad en rond stadion

Dinsdagmiddag maakte Enschede bekend dat supporters van Royal Antwerp FC niet welkom zijn bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ, die in het stadion van FC Twente wordt gespeeld. Volgens politie, Openbaar Ministerie en gemeente Enschede kunnen de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende worden gewaarborgd.



In Enschede worden donderdag twee andere grote publieksevenementen gehouden. "Om te voorkomen dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden heb ik besloten dat de wedstrijd alleen gespeeld kan worden zonder uit-publiek", geeft de burgemeester aan.



'Dit gaat de burgemeester veel meer werk kosten'

"Wij begrijpen wel dat de burgemeester de veiligheid wil waarborgen, maar dit gaat de burgemeester veel meer werk kosten", zegt de voorzitter van Bosuil Boys die aankondigt dat veel fans desondanks naar Twente zullen afreizen.

Woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede over de kans dat supporters van FC Antwerp toch naar Enschede komen:

Woordvoerder Kamp (Enschede) over de mogelijkheid dat supporters van FC Antwerp toch komen



"Sportief gezien is dit zeer onprettig", geeft Van Landeghem aan. "De club heeft een twaalfde man nodig. Spelen zonder eigen supporters is nou eenmaal anders. Dit is anti-voetbal, matchvervalsing. Zeer teleurstellend."



Ook FC Antwerp boos

Ook de voetbalclub uit Antwerpen reageert verbolgen op het besluit uit Enschede. "We vallen compleet uit de lucht," liet Sven Jaecques namens Royal Antwerp FC, in een eerste reactie bij Belga noteren. "We zullen later op de avond uitgebreid reageren, maar we zoeken momenteel een oplossing. Wij zijn helemaal niet betrokken geweest in dit besluit."

Royal Antwerp FC wil nog met UEFA in overleg om te kijken naar mogelijkheden om de beslissing om te keren. "Ik ken het UEFA-reglement niet uit het hoofd. We zullen dit even moeten bestuderen."