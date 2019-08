Ashleigh Weerden vervangt geblesseerde Lieke Martens bij Oranje

De andere nieuwe naam is Aniek Nouwen. De verdediger van PSV is de vervanger van Kika van Es. De rest van de selectie is gelijk aan die van het WK. Daarbij onder andere Anouk Dekker uit Wierden, Ellen Jansen uit Markelo, Danique Kerkdijk uit Olst, Jill Roord uit Oldenzaal en Renate Jansen van FC Twente.

EK-kwalificatie

Oranje begint met die groep aan de kwalificatie voor het EK van 2021 in Engeland. Volgende week vrijdag is de eerste wedstrijd in en tegen Estland en vier dagen later is Turkije de tegenstander in Heerenveen.

De volledige selectie: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Jackie Groenen (Manchester United), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en Ashleigh Weerden (FC Twente).