Deze zomer 450 dieren gedumpt in regio Zwolle

"Zelfs vanuit een rijdende auto worden hier dozen met dieren gedumpt." Volgens Carl Withaar van stichting Flappus in Zwolle was het dit jaar erger dan voorheen.

Hij kan er maar niet bij dat mensen op zo'n manier met beesten omgaan. "Er waren zelfs cavia's zonder doos in de berm gegooid. De meesten zijn helaas door voorbijrazend verkeer overreden."

(tekst gaat verder onder de foto)

82 kittens in de opvang van stichting Flappus (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Overvol

82 poezenkittens, 32 geiten, kippen, hanen, tientallen konijnen en cavia's, het beestenspul heeft allemaal een goed hok gekregen. Maar de noodopvang van de dierenstichting was overvol.

Niet zo raar, want de stichting heeft sinds een aantal maanden een nieuwe locatie. De noodzakelijke inrichting was net klaar toen de eerste dumpingen binnen gebracht werden. In en rond de oude boerderij moet nog veel verbouwd worden.

Op het perceel lopen medewerkers af en aan. Een deel van hen doet de dagelijkse verzorging, anderen bouwen of schilderen de nieuwe dierenverblijven. Het poezenhotel is net gebouwd, maar de inrichting is nog niet helemaal klaar. In zijn hoofd heeft eigenaar Carl Withaar ieder hoekje op het terrein al een bestemming gegeven.

(tekst gaat verder onder de foto)

Naast deze eekhoorn is ook een torenvalk en ijsvogel opgevangen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Nieuwe locatie

Eerder was de dierenopvang gevestigd in een woonhuis in de Zwolse wijk Aalanden. Oprichter en eigenaar Carl besefte dat dat niet langer kon, maar een nieuwe locatie was niet zo snel gevonden. Nu de stichting een groot perceel aan de Nieuwleusenerdijk in eigendom heeft, ziet de toekomst van de opvang er zonniger uit.

De gemeente Zwolle overweegt om de stichting Flappus een permanente rol te geven in de noodopvang van dieren. Dat liet wethouder Dogger onlangs blijken tijden een toespraak op de Dierenwelzijnsmarkt.