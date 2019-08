Bijzondere voorstelling KUDDE: loop met koptelefoon op tussen de schapen over de Sallandse Heuvelrug

Bij een theatervoorstelling denk je meestal aan een podium, lekkere zachte stoelen, veel muziek en acteurs. Dat is anders bij de natuurtheatervoorstelling 'KUDDE', waar bezoekers een koptelefoon op krijgen en zich samenvoegen met een kudde schapen. Gisteravond was de try-out op de Sallandse Heuvelrug.

Regisseurs Heleen van Doremalen en Leonie Muller uit Brabant kijken terug op een spannende avond. De voorstelling vindt in het Nationaal park De Sallandse Heuvelrug plaats, omdat het park dit jaar vijftien jaar bestaat. "Daarom houden we onze voorstelling hier. Het is een prachtig park met ontzettend veel mooie heide", vertelt Muller.

'Ontzettend veel acteurs'

Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. Een team, bestaande uit vier technici, zorgt ervoor dat alle koptelefoons goed werken. "De mensen krijgen via een koptelefoon te horen waar ze naartoe moeten lopen en horen zo ook het verhaal, vertelt door Hans Dagelet. Hij is niet de enige acteur hoor. We hebben eigenlijk ontzettend veel acteurs. Er doen wel zo'n vijfhonderd schapen mee aan de voorstelling", vertelt van Doremalen enthousiast.

Koptelefoon op en gaan

Wanneer alle bezoekers zich verzameld hebben op de heuvel, is het tijd om de koptelefoons op te zetten. Er is een geluid van vogels te horen en een rustige stem vertelt waar de groep naartoe moet lopen. De bezoekers komen terecht op een plek waar allemaal kleine kussentjes op de grond, tussen de heide, liggen. "Hier rusten we even uit", legt de verteller uit. De bezoekers horen dit door de koptelefoon en zien de zon ondergaan. "Sluit je ogen", zegt de stem.

In de verte horen de bezoekers de kudde schapen aankomen, waar de groep zich vervolgens mee samenvoegt. Het begint al een stuk donkerder te worden wanneer de tocht wordt vervolgd.

Donkere tocht

Na een twee uur durende tocht door de heide komen ze aan bij het startpunt van de tocht. "Het was een flink eind sjouwen. Ik vond het meest indrukwekkend het schouwspel met de schapen en de natuur. Misschien indrukwekkender dan de teksten die we hoorden. En ik heb meegelopen in de kudde. Erg leuk", vertelt één van de bezoekers.

Een andere bezoeker is ook erg enthousiast. "Echt geweldig. Met name de schapen en het verhaal. De beeldspraak dat de mens ook onderdeel is van een kudde komt goed naar voren. Het wordt duidelijk dat wanneer je buiten die kudde loopt, dat je opvalt en dat wordt niet altijd geaccepteerd."

De uitverkochte voorstelling is nog twee weken te zien op De Sallandse Heuvelrug, van 21 tot en met 25 augustus en van 28 augustus tot en met 1 september.