Horeca Enschede verbaasd over plotselinge Belgische interesse voor Suzan en Freek

Ze hadden er totaal niet bij stilgestaan: de Enschedese horecavereniging VHSE is dan ook verbaasd over de plotselinge Belgische interesse voor Grolsch Summer Sounds dat donderdagavond wordt gehouden. Supporters van FC Antwerp doen er alles aan om morgen toch naar Enschede te kunnen komen. Er is zelfs een Facebookpagina geopend door Antwerp-supporters waarop gegevens van burgemeester Onno van Veldhuizen circuleren.

Op de Facebookpagina van Grolsch Summer Sounds melden meerdere supporters van FC Antwerp dat ze naar het festival komen. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd tegen AZ die in de Grolsch Veste wordt gespeeld en daar mogen de Belgische supporters niet bij zijn.

Enschede maakte gistermiddag bekend dat supporters van FC Antwerp niet welkom zijn in de stad en in het stadion: de Europa League-wedstrijd die AZ in de Grolsch Veste speelt wordt dus zonder uit-supporters afgehandeld. Volgens burgemeester Van Veldhuizen is de orde en veiligheid in de stad en bij het stadion niet te garanderen, mede door twee evenementen in de binnenstad.

#COYR

Eén van die evenementen is Grolsch Summer Sounds op de Oude Markt. Suzan en Freek zijn de hoofdact. "Wij komen naar Suzan en Freek met onze Belgische fanclub", is te lezen op de Facebookpagina van het evenement. "Antwerp komt een bezoekje brengen", aldus een andere reactie. Ook reageren verschillende mensen met #coyr, oftewel Come On You Reds, een verwijzing naar de bijnaam van Royal Antwerp FC, zoals de club voluit heet.

"We hebben het meegekregen", zegt voorzitter Joris Eleveld van de VSHE. "We hadden er totaal niet bij stilgestaan dat mensen uit Antwerpen zouden kunnen reageren. Het kan natuurlijk zijn dat het veel gepraat en weinig actie is van de Antwerp-supporters." Vanochtend is er een gesprek met de politie. "We willen inventariseren welk gevoel de politie heeft over de veiligheid."

Totdat duidelijk is wat er uit dat gesprek komt, wil Eleveld niet speculeren over eventuele maatregelen. "Daarvoor is het echt nog veel te vroeg. Als de politie zegt dat het festival door kan gaan, voorzie ik geen problemen."

'Met Zen Allen Naar Enschede'

Naast de aanmeldingen voor Grolsch Summer Sounds is er een Facebookpagina aangemaakt met de titel 'Geen Voetbal Zonder Uitfans, Met Zen Allen Naar Enschede'. Daar hebben ruim achthonderd mensen inmiddels aangegeven dat ze morgen naar Enschede komen, zeventienhonderd mensen zijn geïnteresseerd in het evenement.

Op de pagina wordt onder meer opgeroepen om de burgemeester te mailen en te bellen, met daarbij een mailadres en een telefoonnummer. Ook wordt een tip gegeven waar Nederlandse kentekenplaten gekocht kunnen worden - om controles te omzeilen - en zeggen Twente-supporters graag een biertje in de stad te willen drinken met FC Antwerp-fans.