Saai Lübeckplein in Zwolle toe aan een flinke oppepper

Daar is in de afgelopen maanden flink gehoor aan gegeven. "Ik ben heel blij met de vele reacties, er zitten hele goede en leuke plannen bij", zegt Emmily le Frevre, die het project namens de gemeente Zwolle in portefeuille heeft. De provincie Overijssel heeft recent 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om een aantal ideeën te realiseren. "Voor de gemeente staat voorop dat we dat vooral in overleg met de inwoners van de stad Zwolle willen doen."

Lübeckplein festival

Deze week worden een aantal plannen op het driedaagse Lübeckplein festival uit getest. Bezoekers zijn welkom om deel te nemen en hun mening te geven.

Over het algemeen willen de inwoners van Zwolle meer groen, meer sportieve activiteiten, evenementen en verblijfshoreca op het plein.

Opknapbeurt voor Lübeckplein Zwolle (Foto: RTV Oost) Jongeren testen een Free Run baan op het Lübeckplein

"In september nodigen we iedereen die een plan heeft ingediend uit voor een bijeenkomst, waar we samen met experts van de gemeente keuzes maken", zegt Le Frevre "niet alle plannen zijn haalbaar. Zware bomen op het plein voor een groenere uitstraling wordt bijvoorbeeld een lastig verhaal vanwege de onderliggende parkeergarage."

Meer Kleur

Maar een plan voor een bloemenkiosk midden op het plein, kan zomaar eens hoge ogen gaan gooien. Het plan is ingediend door Wendy Wind, die vooral meer kleur op het Lübeckplein wil.

"Het plein is overwegend rood en heeft daardoor een saaie uitstraling. Dat is natuurlijk met een kleurrijke bloemenkiosk met aangrenzende pluktuin heel goed op te lossen", zegt Wind, die zelf tijdens het driedaagse pleinfestival aanwezig is om bezoekers enthousiast te maken voor haar plan.

Ideeën welkom

Ook andere plannen worden tijdens het evenement getest. Zo is er onder meer ruimte voor sport, muziek, een openluchtbioscoop en staan er verschillende foodtrucks op het plein.

We willen met dit festival, dat tot vrijdagavond 23 augustus duurt, laten zien hoe het anders kan. We hopen op veel belangstelling."Mensen met bruisende ideeën zijn van harte welkom", zegt de Le Frevre.

Op het plein hangt een bord waar bezoekers hun plan voor het plein kwijt kunnen, ook kunnen er nog ideeën via de website van de gemeente ingediend worden.