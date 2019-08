Raad van State: Griekse restauranteigenaar in Holten kreeg terecht geen drankvergunning

De vergunningen werden geweigerd, omdat de burgemeester vermoedde dat het restaurant is opgezet met geld dat is verdiend met criminele activiteiten. De eigenaar was in het verleden betrokken bij een hennepkwekerij en werd daar ook voor veroordeeld.

Heldere financiering

Volgens de Raad heeft de eigenaar niet aannemelijk kunnen maken dat de financiering van zijn restaurant helder was. Zijn inkomsten waren ook te laag om een restaurant te kunnen financieren.



De burgemeester gebruikte bij zijn weigering een advies van het landelijke bureau Bibob, dat kijkt naar vergunningaanvragen door mensen met een verdacht verleden. Het bureau constateerde dat de restauranteigenaar minstens 75.000 euro moet hebben verdiend aan de hennepkwekerij.



Voordeel van de twijfel

De rechtbank Overijssel gaf eerder de restauranteigenaar nog het voordeel van de twijfel, omdat de bewijzen van het bureau Bibob te mager zouden zijn. Daarom stapte de burgemeester naar de Raad van State voor een hoger beroep. De Raad oordeelt nu dat de rechtbank er naast zat.



Alleen al het vermoeden dat er crimineel geld in het restaurant is gestoken, is genoeg om de vergunningen te kunnen weigeren, zegt de Raad. Het oordeel van de Raad betekent ook dat een schadeclaim die de eigenaar mogelijk bij de burgemeester wilde neerleggen, kansloos is.