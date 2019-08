GA Eagles zoekt nieuwe rechtsback en houdt ogen open: "Hopelijk kost hij niet teveel"

De zware blessure van rechtsback Wout Droste is een streep door de rekening van Go Ahead Eagles. De Deventer club gaat op zoek naar een vervanger voor Droste en hoopt nog een extra speler te kunnen vastleggen. "Er is nog wel wat mogelijk, hopelijk brengt de rechtsback niet teveel kosten met zich mee", vertelt technisch manager Paul Bosvelt.

Droste raakte afgelopen vrijdag geblesseerd tijdens de 5-0 nederlaag bij Cambuur Leeuwarden. Voor zowel Go Ahead Eagles als de verdediger is de blessure een hard gelach, aldus Bosvelt. "Voor hem is het helemaal een drama. Je begint net aan je nieuwe uitdaging en dan krijg je dit."

'Aderlating'

Ook voor de club is het een forse tegenvaller. Met Droste, Jeroen Veldmate en Gino Bosz dacht Go Ahead het qua ervaren verdedigers goed voor elkaar te hebben. "In de voorbereiding zag het er goed uit. Als er dan twee steunpilaren wegvallen, is dat een fikse aderlating", stelt Bosvelt.

De nieuwe rechtsback moet er zo snel mogelijk komen. "We gaan ervan uit dat Wout goed revalideert en er volgend seizoen weer staat. Dus een huurconstructie is een optie."

Rabillard

De transfermarkt is nog zo'n anderhalve week open. Naast de rechtsback is er nog geld voor een andere versterking. Bosvelt wil niet aangeven voor welke positie, dat wordt in de komende dagen nog bekeken.

Spits Antoine Rabillard geniet nog altijd het vertrouwen. "We denken nog steeds dat hij kwaliteiten heeft. Als je het hebt over een jongen die nog zijn plek moet vinden en echt in zijn spel moet groeien dan is hij dat wel."