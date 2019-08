Voorzitter Supportersfederatie FC Antwerp: mogelijk honderden Belgen in Enschede

FC Antwerp speelt de uitwedstrijd in de Europa League tegen AZ in de Grolsch Veste. Alkmaar is geen optie vanwege het ingestorte dak en Den Haag - waar AZ de laatste twee wedstrijden speelde - is geen optie vanwege risico op supportersrellen. En dus wordt uitgeweken naar Enschede.

Verbod

Dinsdag kwam ineens het besluit van Van Veldhuizen om de Belgische supporters te weren. De openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion kan onvoldoende worden gewaarborgd, aldus de burgemeester. FC Antwerp en haar supporters werden verrast door het besluit.

"Ik denk dat 99 procent van de Nederlanders en Belgen deze beslissing onbegrijpelijk vindt", zegt Bienstman. Dat er, ondanks het verbod, toch supporters naar Enschede komen werd al snel duidelijk op social media. "Om een statement te maken richting de burgemeester, te laten zien dat wij als Antwerp-supporters wel op een deftige manier kunnen komen feestvieren."

Feest in Pilzen

Bienstman zag zo'n voetbalfeest vorige week in het Tsjechische Pilzen, waar FC Antwerp vorige week speelde. "Daar hadden we 620 kaarten en er waren rond de drieduizend Antwerp-supporters aanwezig. Dat is allemaal zonder noemenswaardig incident verlopen. We hebben na de wedstrijd applaus gekregen van de Pilzen-supporters. Toen we naar het centrum liepen zijn we luid toegejuicht en hebben we applaus gekregen voor onze support."

Meteen na het bekendmaken van het verbod werd op onder meer Facebook opgeroepen om dus toch naar Enschede te gaan. Zoals op de pagina 'Geen Voetbal Zonder Uitfans, Met Zen Allen Naar Enschede', waar ook al snel telefoonnummers circuleerden waar Van Veldhuizen en AZ bereikbaar zouden zijn, met daarbij de oproep om vooral te bellen.

Van Veldhuizen

Burgemeester Van Veldhuizen wilde dinsdag en woensdag niet persoonlijk reageren op vragen van RTV Oost over het weren van de supporters van FC Antwerp en de reacties van die supporters op dat besluit.

Groot scherm

Woensdagochtend ging voor FC Antwerp-supporters een andere kaartverkoop van start: de club zet donderdag een groot scherm bij het stadion neer waar de wedstrijd live te volgen is. Dinsdag is de kaartverkoop voor AZ-supporters gestart, tot nu toe zijn zo'n 3750 kaarten verkocht.