Expeditie Oost: Wandelen voor een betere conditie en de Bottermarkt in Raalte

Stichting De Welle organiseert een wandeltraject voor mensen met diabetes, COPD of iemand die in een revalidatietraject zit. Het is een traject van twintig weken waarin mensen een betere conditie opbouwen, zodat ze een stukje fysieke vrijheid terugkrijgen. Het traject is inmiddels 15 weken onderweg

Ambacht is toch vergane glorie? ABSOLUUT NIET! In Raalte vind jaarlijks de Bottermarkt plaats en hier komen oude ambachten weer tot leven. Het is zelfs zo speciaal dat de markt op de Immateriaal Erfgoedlijst staat. Van het karnen van boter tot aan oliebollen bakken, er is hier van alles te doen: