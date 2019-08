Alle Overijsselse klassen beginnen met een leerkracht voor de groep

Geschreven door: Gerben Oost

Nicole ter Harmsel is van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Exacte aantallen over het lerarentekort in de provincie heeft ze niet. "Maar bij de prognoses is te zien dat Overijssel bij de start van het schooljaar weinig risico loopt."

"In de regio Zwolle zijn nog enkele vacatures die gevuld moeten worden binnen het basisonderwijs", zegt Ter Harmsel. "Het gaat om tien tot vijftien vacatures. Het tekort is in de praktijk niet direct zichtbaar. De meeste klassen zullen beginnen met een leraar voor de groep."

Leerkrachten switchen van school

"De formatie is rond", meldt Louis van Stiphout. Hij is bestuurder bij Quo Vadis. Zijn organisatie biedt onderwijs op zestien scholen in de regio's Almelo en Deventer. "Voor elke groep staat een leerkracht. Het kostte weer meer moeite dan vorig jaar en het jaar daarvoor. We zagen dat een aantal leerkrachten op het laatste moment koos voor een baan bij een andere school, vaak dichter bij huis. Daar zaten leerkrachten bij die al jaren in vaste dienst bij ons waren."

Dat leerkrachten switchen zien ze ook bij Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT). De stichting biedt onderwijs op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Beuningen en De Lutte. "Het is onder controle", zegt Luciënne ter Haar. Zij is adviseur personeel en organisatie bij KONOT.

"Alle plekken zijn bezet, maar de tijden zijn wel veranderd. Waar we vroeger bijna geen banen te vergeven hadden, ligt dat nu wel anders. Nu veranderen veel meer mensen van baan, durven ze ook van baan te veranderen. Simpelweg omdat er meer werk is durven ze de veilige omgeving achter zich te laten."

Niet stabiel

Het begin van het nieuwe schooljaar kenmerkt zich dus door voldoende leerkrachten voor alle groepen. Die situatie blijft niet stabiel, weet Ter Harmsel van de AOb. "In de loop van dit schooljaar zullen er gaten gaan vallen. Dit komt door ziekte of mensen die het onderwijs verlaten vanwege pensioen of omdat ze kiezen voor een ander beroep."

"Wij hebben een eigen reservepool", zegt bestuurder Louis van Stiphout. "Daarmee wijken we af van veel andere schoolbesturen. Voor die reservepool zoeken we altijd mensen. Die nemen we in dienst. Die krijgen een 'stam-school' waar ze les geven. Als er ergens een leerkracht uitvalt door ziekte, dan vallen zij in. Maar de groep invallers is niet groot genoeg om bij een griepepidemie alles op te kunnen vangen."

Dus wordt er nu al nagedacht hoe daarmee om te gaan. Een sluitend antwoord heeft Van Stiphout nog niet. "Vorig jaar hebben we sporadisch klassen thuisgelaten. We lossen alles per groep op. Het kan zijn dat we het dit jaar anders moeten aanpakken. We weten nog niet zo goed hoe. Wel dat we ouders tijdig gaan informeren."

Ook bij KONOT kijken ze huiverig naar de periode na de start van het schooljaar. Er komt altijd een periode dat een aantal leerkrachten uitvalt. "Dat gaat wel ingewikkeld worden. We krijgen het wel ingevuld, maar het is de vraag hoe de kwaliteit dan zal zijn. Je moet soms op zoek naar noodoplossingen en dan kan het dus ook gebeuren dat je niet de vervanger krijgt die je eigenlijk had gewild", zegt Luciënne ter Haar.

Trend zet door

Veel Overijsselse schoolbesturen hadden dit jaar weer meer moeite om de formatie rond te krijgen dan voorgaande jaren. Die trend zet door, ziet Ter Harmsel. "Over twee jaar gaat het tekort verder toenemen en zullen niet alle klassen meer van een leerkracht kunnen worden voorzien als er niet iets gaat veranderen."

Dat is Louis van Stiphout met haar eens. Hij vraagt zich af hoe lang de huidige situatie houdbaar is. "Wanneer lukt het ons niet meer om de formatie rond te krijgen? We zien dat steeds meer studenten zich aanmelden op de pabo's, maar het duurt nog zeker drie tot vier jaar voor ze inzetbaar zijn. Ook bij de zij-instromers zien we een groei. Die zijn vaak wat ouder en sneller in te zetten, maar het is allemaal niet genoeg. Er moeten veel meer mensen bij. Als dat niet lukt, dan moeten we het onderwijs anders organiseren."

Van Stiphout: "Ik ben niet direct voor een vierdaagse schoolweek. We werken nu met vaste groepen. Misschien moeten we van dat idee af." Wellicht dat de onderwijsassistenten een (nog) grotere rol gaan spelen. "Mogelijk kunnen we ze zo inzetten zodat een leerkracht les kan geven aan grotere groepen."