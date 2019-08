VVD Hardenberg wil duidelijkheid over bouwaanvraag voor uitbreiding Veldzicht

De VVD in de gemeente Hardenberg heeft het college gevraagd om meer inzicht in de bouwaanvraag van Veldzicht voor uitbreiding van de accommodatie. De bouwaanvraag is voor vier nieuwe gebouwen op het terrein van de voormalige tbs-kliniek in Balkbrug.

Veldzicht heeft zich na sluiting van de tbs-kliniek gespecialiseerd in de opvang, zorg en begeleiding van cliënten met een psychiatrische problematiek. Nieuw is dat op aanwijzing van het ministerie van justitie ook de opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen wordt neergelegd bij Veldzicht.

Het gaat daarbij om een open afdeling voor asielzoekers met psychische problemen die geen verblijfstatus hebben. Deze nieuwe afdeling is bestemd voor maximaal twintig cliënten.

Is gemeente betrokken bij plannen?

De VVD vraagt zich af of de aanvraag voor de bouw van vier nieuwe gebouwen te maken heeft met de voorgenomen opvang van de groep ongedocumenteerde asielzoekers. De raadsfractie wil ook van het college weten of de gemeente Hardenberg betrokken is bij het verzoek van justitie om vreemdelingen zonder status, met psychische problemen, te huisvesten in Balkbrug.

Teveel losse eindjes

De VVD pleit er voor dat ook de gemeenteraad wordt betrokken in het verdere proces van de uitbreiding van Veldzicht. Op dit moment zijn er naar mening van de fractie te veel losse eindjes.

De invulling van de vier nieuwe gebouwen is niet meegenomen in de bouwaanvraag, die ook nog eens in de zomervakantie is gepubliceerd. Een slechte timing voor direct betrokkenen, vindt de VVD.

Hoe zit het met de woonbestemming van gebouwen op Veldzicht?

Er staan daarnaast ook voormalige dienstwoningen van Veldzicht aan de Essenlaan in Balkburg. Die hebben een woonbestemming. 'Of is het zo dat deze woningen ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld de opvang van cliënten, kan worden gebruikt?', wil de VVD weten. Hetzelfde geldt voor de open afdeling De Beuk van Veldzicht, een locatie met bestemming wonen. Hoe wordt daar mee omgegaan als er cliënten met een speciale problematiek moeten worden opgevangen?

Het zijn vragen waarmee de VVD Hardenberg roept om meer duidelijkheid omtrent de uitbreiding van Veldzicht dan tot nog toe tijdens informatie-bijeenkomsten in Balkbrug is gegeven.