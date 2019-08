Brand genadeklap voor café Stuupke in Haaksbergen

Voor de goede orde: hij en partner Bianca gaan wel door met catering. Omdat het horecavak hen nu eenmaal in het bloed zit. Maar 't Stuupke moeten ze nu noodgedwongen vaarwel zeggen. Op het perceel aan de Eibergsestraat komen straks appartementen.

Nieuw leven ingeblazen

Robert en Bianca namen 't Stuupke zo'n zeven jaar geleden over. Ze bliezen de kroeg nieuw leven in, onder meer door tal van evenementen te organiseren. "Op een gegeven moment stonden we zelfs in de top vijf van Grolsch als café met de meeste omzet per vierkante meter."

Tekst gaat verder onder foto

't Stuupke was decennialang een begrip in Haaksbergen (Foto: archief 't Stuupke)

Noodlot

Maar het noodlot sloeg mei vorig jaar toe. Nadat er brand was uitgebroken - door kortsluiting in een plasma-televisie - zag Robert ternauwernood kans zijn vrouw en kinderen uit de vlammenzee te redden. Enkele dagen later draaide de Twentse noaberhulp op volle toeren toen er in Haaksbergen spontaan allerlei spulletjes werden aangeboden aan het dakloos geraakte gezin.

Uit de as herrijzen

Al die tijd was Overbeek vastbesloten 't Stuupke - negentig lentes oud - uit de as te doen herrijzen, maar hij ziet zich nu genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. "We hadden er een mooie bruine kroeg van gemaakt waar we van alles organiseerden. De investeringen die we moeten doen om aan de huidige eisen te voldoen in combinatie met een aantal beperkingen - ten opzichte van de situatie van de afgelopen jaren - maakt het financiële risico te groot om horeca op deze plek voort te zetten. De brand is ons inderdaad fataal geworden."

Het pand wordt straks gebruikt om er appartementen in onder te brengen. "Bianca en ik gaan nu volgens afspraak het pand overnemen als het casco straks klaar is. Dat is intussen bijna een feit."

De verenigingen die gebruik maken van het café, waaronder de biljart- en dartclub, zijn intussen geïnformeerd.

Met pijn in het hart

De beslissing om 't Stuupke te sluiten, nam hij met pijn in het hart. "Dit café is echt het kindje van Bianca en mij", zo zei hij kort na de brand al tegenover RTV Oost.

Overbeek organiseert al tal van evenementen in Haaksbergen en blijft dat ook in de nabije toekomst doen, zo laat hij weten. "En ook met de catering voor feesten en partijen gaan we door. Ja, de horeca is echt mijn roeping. Ik sluit dan ook zeker niet uit dat ik in de toekomst andermaal in een ander café aan de slag ga."