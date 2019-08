Man in Nijverdal aangehouden na schietincident op camping

De politie heeft een man aangehouden in Nijverdal. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident, dat 's middags rond vier uur plaats had in een woning aan de Rijssensestraat.

Na melding van het schietincident ging de politie met meerdere wagens, een motor en een helikopter op zoek naar de verdachte die ervandoor was gegaan. De massale zoekactie in een gebied langs de Regge leidde tot de arrestatie van de man.

Kogelgat in deur woning

De politie kreeg de melding van een getuige dat er op een camping aan de Rijssensestraat in Nijverdal werd geschoten. Agenten troffen in de deur van een woning een mogelijk kogelgat aan, waarschijnlijk veroorzaakt door het afschieten van een vuurwapen. Er waren aanwijzingen dat een man die kort daarvoor van de camping was weggelopen hierbij betrokken was.

Deze verdachte kon na een korte zoekactie in de omgeving worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon -of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog wat zich nu precies heeft voorgedaan. Er zijn geen andere personen bij het incident betrokken en er is niemand gewond geraakt.

Onderzoek in de woning

De forensische opsporing en de recherche hebben in de woning een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat er vermoedelijk met een krachtig luchtdrukwapen is geschoten. De verdachte wordt op het politiebureau verhoord.