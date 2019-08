Grote brand in IJsselmuiden, opslagloods totaal verwoest

Brandweerwoordvoerder over brand in IJsselmuiden

De brandweer is aan het begin van de avond gealarmeerd voor een grote industriebrand aan de Spoorstraat in IJsselmuiden.

Er is sprake van een flinke rookontwikkeling die in de wijde omgeving is te zien.

De brand is ontstaan in een opslagloods op het industrieterrein. De felle brand heeft de loods volledig verwoest. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is aan het nablussen.

Omwonenden die last hebben van de rook en de stank worden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets duidelijk. Ook is niet bekend wat er in de loods was opgeslagen. In ieder geval geen kunstmest, waar de brandweer in eerste instantie beducht voor was.

De Spoorstraat is door de politie afgezet. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen volgens de brandweerwoordvoerder.