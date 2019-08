De weerfotograaf 1: Jan uit Kampen 'schiet' alles wat voor zijn lens komt

Jan van der Kolk uit Kampen is bijna dagelijks op pad met zijn camera. "Alles wat ik voor mijn lens krijg, schiet ik een foto van", zegt hij terwijl hij uitkijkt op een dijkje over de IJssel. "De foto later weer weggooien kan altijd, maar het moment komt misschien nooit meer terug." Toch komt 'ie na een dagje fotograferen thuis met honderd foto's.

Therapie

Voor Jan is fotografie niet alleen een hobby, maar ook een soort therapie geweest. "Toen mijn vrouw twee en een half jaar geleden overleed, ben ik fanatieker gaan fotograferen. Dat was afleiding, anders zat ik thuis daar steeds aan te denken."

Weerbeeld

Op zoek gaan naar een geschikte foto voor het weer, doet hij nooit. Pas als hij thuis is zoekt hij een foto uit. "De link met het weer zoek ik er dan pas bij. Laatst maakte ik een foto van paarden in de wei. Ze hadden de schaduw opgezocht van een boom. Het was een warme dag dus dan past die foto bij het weerbeeld. Dan stuur ik die op."

Jan van der Kolk uit Kampen knipt soms wel honderd foto's op een dag (Foto: Jan van der Kolk)

Afwachten

De foto's gaan niet alleen naar RTV Oost: "Ik stuur ze door naar RTL Nieuws, NOS en als ik in de polder ben ook naar Omroep Flevoland.

Het is altijd maar afwachten of ze er gebruik van maken."

De foto's van Jan vallen duidelijk in de smaak bij de omroepen. Volgens Jan zelf is het de afgelopen vier jaar wel 500 à 600 keer gelukt om de uitzending te halen. "Ik sta niet te juichen als mijn foto op tv komt, maar ik vind het wel heel leuk. Het is toch een beetje erkenning".

Verveling

Voor Jan is het de natuur die het voor hem boeiend maakt. "Dat verandert altijd en is elke dag weer anders. Dat gaat nooit vervelen." Hoe lang hij er nog mee door gaat? "Ik denk tot aan mijn dood."

Wil je ook een weerfoto insturen? Dat kan! Je kunt je weerfoto mailen naar weerfoto@rtvoost.nl