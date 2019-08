Stichting 'Gas DrOvF' wil stop op winning van olie en gas

Bevries alle activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot, totdat de natuur aantoonbaar voldoende beschermd is. Die oproep doen vijftien organisaties, waaronder Stichting Gas DrOvF, dat zich zorgen maakt over de gaswinning in Noord-West Overijssel, Zuid-West Drenthe en Zuid-Oost Friesland.

Terwijl de gaskraan in Groningen steeds verder dicht gaat, wordt het tempo bij de winning van gas uit de kleine velden in Noordoost-Nederland stevig opgevoerd. Zo worden via bestaande gasputten nieuwe velden aangeboord en kleine velden versneld leeggehaald.

De vijftien organisaties schrijven nu gezamenlijk een open brief aan Johan Remkes, voorzitter van de adviescollege Stikstofproblematiek. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen en roepen op tot het instellen van een 'nationaal moratorium'. Dit zou het winnen van olie en gas voorlopig een halt toeroepen.

De brief komt naar aanleiding van de waarschuwing die het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onlangs uitdeelde aan gaswinner Vermilion. Dat bedrijf moet per direct haar activiteiten op de gaswinningslocatie in het Friese Noordwolde stopzetten, omdat het de natuurvergunning niet op orde had. De overtreding kwam aan het licht door oplettendheid van burgers.



Erkenning risico

"We zien nu voor het eerst dat het risico op stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden door gaswinningsactiviteiten wordt erkend", aldus de ondertekenaars van de brief. "Het kan geen verrassing zijn dat gaswinning gepaard kan gaan met stikstofuitstoot. Alleen al affakkelen, vrachtwagenbewegingen en dieselgeneratoren zijn stikstofbronnen. Het is betreurenswaardig dat Vermilion, maar ook de landelijke overheid daar tot nu toe geen oog voor hadden."

Het kan volgens de schrijvers van de brief niet zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de controle en het naleven van de wet afhankelijk zijn van inwoners. "Iemand moet de regie nemen. Die regie neerleggen bij de olie- en gaswinners is wat ons betreft geen optie. De overheid moet pro-actief aan de slag."