D66 wil uitzondering voor Jan en Jannie en hun wietplanten

D66-Kamerlid Vera Bergkamp wil ontheffing van de Opiumwet voor Jan en Jannie uit Hasselt en vergelijkbare gevallen van mensen die baat hebben bij medicinaal wietgebruik. Bergkamp stelt Kamervragen na het weghalen van de wietplanten bij het echtpaar. Ze benadrukt in haar brief aan de ministers dat er gekeken moet worden naar proportionaliteit en roept op tot barmhartigheid van de ministers.

Afgelopen maandag zijn de illegale wietplanten van Jan en Jannie van Raalte uit hun tuin in Hasselt verwijderd. Het echtpaar had twee weken de tijd gekregen om de planten weg te halen, nadat er een klacht was binnengekomen bij Meldpunt Misdaad Anoniem. Dit deden ze niet en dus verwijderde de politie de planten toen de twee even niet thuis waren. Van de wietplanten maakte Jan wietolie voor zijn vrouw Jannie. Zij heeft psoriasis en heeft minder jeuk door de wietolie.



'Disproportioneel'

"Op welke wijze heeft de klokkenluider overlast ervaren van de twee cannabisplanten?", vraagt Bergkamp aan de ministers. Ze wil van de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid weten hoe het kan dat de twee wietplanten van het bejaarde echtpaar uit de tuin zijn gehaald.

Ze noemt de actie disproportioneel en vraagt zich af of de ministers zich realiseren dat de huidige aangeboden medicinale wietolie niet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. Bergkamp pleit voor regulering van de wietteelt en individuele ontheffing van de Opiumwet voor mensen die baat hebben medicinale wiet.



Zeeland

In Zeeland is een soortgelijke kwestie geweest, waarbij de burgemeester van Terneuzen een woning dreigde te sluiten van een medicinale wietkweker. De bewoner heeft cannabis nodig om zijn chronische pijn te verzachten en had niet genoeg baat bij de huidige wietolie die op de markt te verkrijgen is.

De man spande een zaak aan en de rechtbank van Middelburg oordeelde dat de burgemeester het huis niet mocht sluiten. Bergkamp wil weten wat deze uitspraak van de rechtbank betekent voor het huidige medicinale cannabisgebruik.