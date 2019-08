Verdachte drugslab: 'Ik dacht dat die geur paardenpis was'

In de door een Hengeloër gehuurde villa in het Brabantse Esch waar deze zomer een drugslab werd gevonden, waren tal van aanwijzingen te vinden over hetgeen er in de kelder zat. Zo slingerden er een gasmasker en aantekeningen hoe je drugs moest maken rond in het grote huis. Voor betrokkenheid bij het drugslab werden naast de Hengeloër ook een Hongaarse vrouw en een Zeeuwse man aangehouden. De Hongaarse vrouw is gisteren vrijgelaten.

De Hongaarse is de vriendin van de Hengelose huurder van de villa. Vanuit het huis hadden ze officieel een handel in meubels van en naar Hongarije. Maar er was kennelijk ook een andere inkomstenbron.

In de kelder van de fraaie stulp in Esch werd een drugslab ontdekt. Er stond een ketel van 1000 liter om de grondstof voor speed te maken. Ook lag er 5000 liter drugsafval.

Paardenpis

De Hongaarse vrouw zegt niets van de drugsproductie geweten te hebben. De doordringende geur van drugsproductie die in en om het huis hing, hield zij voor als de geur van paardenpis. "De villa was landelijk gelegen, dus dat kon zomaar."

Het rondslingerende gasmasker vond zij ook niet vreemd. Ze dacht dat haar vriend het gebruikte bij renovatie van huizen. De gevonden aantekeningen hoe je drugs maakt, zegt ze niet te kennen. "Ik kan geen Nederlands lezen, alleen Hongaars", is haar verklaring.

Enge kelder

In de kelder kwam ze eigenlijk nooit, zegt ze. "Ik vind kelders eng." En dat er een opgerolde handdoek voor de toegangsdeur lag, vond ze ook niet zo raar. "Ik dacht dat die er lag tegen de tocht. Dat doen we op het platteland in Hongarije ook wel." Volgens de politie lag de opgerolde handdoek onder de deur om de geur van het drugslab zoveel mogelijk in de kelder te houden.

Op vrije voeten

De Hongaarse vrouw geldt nog wel als verdachte, want volgens het OM moet ze wel geweten hebben van het lab. Maar omdat ze niet betrokken lijkt te zijn geweest bij de daadwerkelijke productie, durfde de onderzoeksrechter haar wel vrij te laten in afwachting van het eindproces. Volgens de rechtbank was er geen reden om bang te zijn voor herhaling.

Haar Hengelose vriend zit de komende maanden nog wel vast. De onderzoeksrechter bepaalde onlangs dat hij zeker tot aan de eerste rechtszitting vastblijft. De derde verdachte is pas vorige week aangehouden.