Twintig maanden cel voor frauderende topman Cees B. van Biodiesel Kampen

De zaak draait om fraude met 'Biotickets' - dat zijn een soort duurzaamheidscertificaten voor biodiesel - in 2013 en 2014. Dit leverde het bedrijf twee miljoen euro op. Tijdens het onderzoek naar deze malversaties bleek Biodiesel Kampen zich ook nog schuldig te hebben gemaakt aan belastingfraude, aldus het Openbaar Ministerie. Daarbij zou het gaan om een bedrag van vier miljoen euro.

Hierbij schreef het bedrijf te hoge rekeningen aan bedrijven, de rechter noemde dat een 'depot'. Het te veel betaalde geld werd overgemaakt naar een rekening op Bonaire, waarvan vakantieappartementen werden gekocht.



Overige straffen

Niet alleen Cees B. is veroordeeld. Zijn echtgenote kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Volgens de rechtbank was de vrouw weliswaar niet de initiatiefneemster voor het plegen van de fraude, maar zij was wel van alles op de hoogte en liet het op zijn minst gebeuren.

De boekhouder kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van vier maanden en een taakstraf van 160 uur wegens medeplichtigheid aan het witwassen en valsheid in geschrifte. Deze verdachte had volgens de rechtbank weliswaar een ondergeschikte rol, maar het was zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de onderneming gevrijwaard zou blijven van strafbaar handelen.



Vrijspraak directeur

De financiële directeur van Biodiesel Kampen is vrijgesproken. De officier van justitie had tegen hem nog een celstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk én een boete van 80.000 euro. Volgens de rechter is echter niet bewezen dat er sprake was van opzettelijk strafbaar handelen.

Het bedrijf Biodiesel Kampen moet een boete betalen van 400.000 euro. Ook dat is fors minder dan de eis: dat was namelijk de hoogst mogelijke boete van 820.000 euro.

Voortbestaan

Door alle rechtszaken is het voortbestaan van Biodiesel Kampen, dat in Nederland vooral frituurvet omzet in biodiesel, in gevaar. Het bedrijf kreeg eerder deze maand uitstel van betaling.

De hoofdrolspelers zitten overigens al enige tijd vast, omdat ze afgelopen voorjaar werden opgepakt voor een nieuwe fraude. Deze lijkt in omvang nog veel groter: justitie heeft voor 45 miljoen euro beslag gelegd op panden van Cees B.