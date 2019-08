De weerfotograaf 2: Raymond uit Borne houdt van zijn woonplaats

Het begon bij Raymond met de opkomst van Facebook. Hij zag zoveel mooie foto's voorbij komen dat 'ie dacht: dat wil ik ook. Hij begon met een goedkoop toestel, maar al snel beschikte hij over een mooie camera.

"Je zoekt altijd naar de grenzen van je kunnen", zegt hij. "Ik wil alles kunnen fotograferen en ik doe voor elke foto mijn best om hem zo goed mogelijk te maken. Of het nou landschappen zijn of evenementen."

Raymond richtte ook een Facebook pagina op: Borne is zo mooi. "Elke dag probeer ik twee foto's te publiceren. Dat lukt redelijk goed." Als er een foto bij zit die ook iets zegt over het weerbeeld van die dag, dan stuurt hij ze naar tv-zenders zoals TV Oost.

Openbaar groen

Raymond heeft wel de ideale baan voor zijn hobby. Hij inspecteert voor Twente Milieu het openbaar groen. Hij zit dan ook veel in de auto en rijdt door de hele gemeente Borne en aangrenzende plaatsen. "Ik ontdek vaak plekjes waarvan ik zie dat het met zonsopgang een mooi plaatje gaat opleveren. Dan kom ik de volgende morgen, voordat ik naar mijn werk ga, weer terug om een foto te nemen."

Raymond Hofsté laat graag zien hoe mooi Borne is (Foto: Raymond Hofsté)

Saai

Of er wel genoeg is om te fotograferen in Borne? "Maar natuurlijk", lacht Raymond. Borne is volgens hem een geweldig mooie gemeente. "Het is heel divers. Je hebt mooie oude gebouwen maar ook mooie natuur. En elk seizoen geeft ook weer zijn eigen charme. Dat is nooit saai."

