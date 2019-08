GA Eagles wil 5-0 nederlaag wegpoetsen tegen Jong FC Utrecht: "Dat leeft wel in de groep"

Go Ahead Eagles wil zich morgenavond in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht revancheren voor de harde 5-0 nederlaag van vorig week tegen Cambuur.

"Daar zijn we door het ijs gezakt", vindt trainer Jack de Gier. "Omdat we als team niet goed hebben samengewerkt en we de goals onnodig hebben weggegeven."

In de defensie ontbreken morgenavond Wout Droste (kruisband gescheurd) en Donny van Iperen (geschorst). Naar verwachting zijn Nicolas Abdat en Sam Beukema hun vervangers. Ook Jeroen Veldmate is nog niet inzetbaar. De verdediger heeft de individuele training wel hervat, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken. De Gier: "We bekijken het van dag tot dag."

Verdedigende accenten

Ondanks de personele problemen in de laatste lijn gaat Go Ahead Eagles proberen om minder kansen weg te geven dan in de voorgaande duels: "We hebben wel verdedigende accenten gelegd, ja. Zonder het voetbal te vergeten, want dat staat altijd voorop", aldus De Gier. "5-0 is een uitslag die telt en dat tikt ook door in je doelsaldo. Dat moeten we weer wegpoetsen. We moeten proberen op de nul te spelen, maar dat wil niet zeggen dat we voor de goal gaan hangen."

Revancheren

Want de selectie wil zich graag revancheren voor het echec van vorige week: "Het is belangrijk voor de spelers dat we het publiek weer meekrijgen, dat we vanaf de eerste minuut laten zien dat we niet bang zijn om te voetballen en dat we die 5-0 weg willen poetsen, want dat leeft wel in de groep."

Het duel met Jong FC Utrecht is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.