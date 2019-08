Henk Jan Meijer neemt afscheid als burgemeester van Zwolle

Zwolle neemt afscheid van Henk Jan Meijer. De stad die hij eerst moest leren kennen en waar hij in de loop der jaren steeds meer groeide in zijn rol als burgemeester en burgervader door mensen met elkaar te verbinden. Vanmiddag is in het Academiehuis in De Grote Kerk in Zwolle zijn afscheidsreceptie.

Staande ovatie gemeenteraad

Begin juli oogstte burgemeester Meijer tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie al een staande ovatie van de gemeenteraad. Sindsdien zijn er veel terugblikken geweest op een lange carrière waarin Zwolle - en de regio - op nagenoeg alle gebieden groei doormaakte. Op straat in Zwolle niets dan lof voor de scheidend burgemeester.

Mensen die met hem te maken hebben gehad roemen zijn bescheidenheid. Hij wist mensen bij elkaar te brengen die samen goede dingen voor Zwolle tot stand brachten, onder meer op gebied van cultuur en economie. Burgemeester Meijer zei het zelf wel eens zo:

Samen maken we de stad Henk Jan Meijer

Continuïteit

Minister Arie Slob van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (CU) zat als gemeenteraadslid van Zwolle in de vertrouwenscommissie die Henk Jan Meijer in 2000 voordroeg.

Klik voor een uitgebreide terugblik op zijn tijd in Zwolle en reacties van bekende Zwollenaren.

Volgens Slob had de stad na de kortere periodes van Loek Hermans en Jan Franssen dringend behoefte aan continuïteit, een burgemeester die langer zou blijven. Slob in het radioprogramma Groot Onderhoud van RTV Oost daarover:

Als ik nu terugkijk denk ik dat we een uitstekende keuze hebben gemaakt Arie Slob

Niet achter de geraniums

Hoewel hij meer tijd krijgt voor zijn privéleven, gaat Henk Jan Meijer niet stilzitten. Hij is senator voor de VVD in de Eerste Kamer. Daarnaast gaat hij onder meer aan de slag als voorzitter van de Raad van Toezicht Kennispoort Regio Zwolle en is hij president-commissaris van dierentuin Wildlands Adventure in Emmen.

Scheidend burgemeester Meijer van Zwolle (Foto: Gemeente Zwolle)