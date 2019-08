De weerfotograaf 4: Nicky Wagenvoort uit Zenderen smult van slecht weer

Nicky houdt van de natuur en van fotografie. Maar ze is gek op het weer. Het liefst slecht weer: storm, onweer, hagel, een windhoos. Als Nicky hoort dat het in aantocht is, begint ze in haar handen te wrijven.

"Ik open dan de vier weer-apps op mijn telefoon en ga kijken waar ik naartoe moet."

Fascinatie

Een echte verklaring waarom ze dit onheilspellende weertype zo aantrekkelijk vindt, heeft ze niet. "Ik had die fascinatie al als klein meisje. Misschien heeft het te maken met de nietigheid die je in zo'n storm voelt. Je hebt dan echt helemaal niets te vertellen."

Weerfotograaf Nicky uit Zenderen is gek op slecht weer (Foto: Nicky Wagenvoort)

Als we Nicky spreken, is het half bewolkt en windstil. Toch is Nicky niet aan het klagen. "De wolken voegen iets toe aan het plaatje. Als het strakblauw is, dan is het vrij saai." Een mooie spiegeling in het water maakt de compositie compleet. "Het is heerlijk hier. Ik kom helemaal tot rust nu", lacht ze.

Overprikkeld

Die rust is wat Nicky ook nodig heeft. "Ik ben snel overprikkeld. In de natuur en door het fotograferen kom ik weer met beide beentjes op de grond. Dat is voor mij heel belangrijk."

Nicky verkoopt haar werk via haar eigen website en heeft ook wel eens een expositie gehad. Ze noemt zichzelf ook professioneel natuur- en landschapsfotograaf. Maar in opdracht een foto maken, is niet wat ze graag doet.

"Ik word daar helemaal niet gelukkig van. Door die snelle overprikkeling voel ik dan al snel de druk om te presteren. Buiten het feit dat ik daar zelf niet blij van word, zijn mijn foto's dan kwalitatief ook niet om over naar huis te schrijven."

Weerfotograaf Nicky uit Zenderen is gek op slecht weer (Foto: Nicky Wagenvoort)

Stormchasers

Nicky's grote droom is om ooit naar Oklahoma in de Verenigde staten te gaan en daar een tour te maken door 'Tornado Alley'. Maar de laatste tijd is er in Nederland ook al het een en ander langs gekomen.

"We hebben het er laatst met een groepje fotografen voor de grap over gehad. Misschien gaan we hier ook echt een stormchasers-groepje vormen."