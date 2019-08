Wethouder: "We pakken wel degelijk de overlast in Giethoorn aan"

Overlast van toeristen op het water in Giethoorn wordt wel degelijk aangepakt. Dat zegt wethouder Bram Harmsma (VVD) in reactie op een boze brief van inwoners van het dorp. De inwoners was namelijk verteld dat de gemeente op dit moment niets kan doen aan de overlast van toeristen, maar dat is volgens de wethouder 'een vervelende communicatiefout'.

Mensen die te snel varen, schippers onder invloed van drank, boten die rondvaren zonder de benodigde vergunningen, te jonge bestuurders, boten die tegen de richting invaren: inwoners van Giethoorn klagen al jaren steen en been over misstanden op het water in hun dorp. En terwijl de stroom toeristen elk jaar groter wordt, neemt de overlast ook toe.

Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn, beter bekend als ‘t Gieters Belang, heeft de gemeente daarom een brief op poten gestuurd. Begin deze maand viel die op de deurmat. In de brief eisen de inwoners dat onmiddellijk wordt opgetreden tegen overlastplegers in de pittoreske grachtjes. 'Omdat de veiligheid op het water in het geding is en omdat de gemeente gewoon de plicht heeft om op te treden wanneer iemand de regels overtreedt', schrijven de inwoners.



Extra handhavers

Wethouder Bram Harmsma reageert vandaag voor het eerst op de brief. Volgens hem is er sprake van een vervelend misverstand. Dit jaar heeft de gemeente juist twee extra handhavers ingehuurd om de overlast te lijf te gaan. Ze wijzen bezoekers van het dorp op de regels en delen boetes uit wanneer die worden overtreden.

Daarnaast zijn controles geweest bij alle 77 verhuurbedrijven. Bedrijven die de zaken niet op orde hadden krijgen op dit moment opnieuw een bezoek. Het gaat hierbij vooral om ontbrekende kentekenplaten op boten.

‘Vreemde boten’

Dat er een misverstand over de handhaving is ontstaan, heeft volgens Harmsma te maken met onduidelijkheid over ‘vreemde boten’ van buiten het dorp. “Het gaat dan om bijvoorbeeld de boten van vakantieparken. Die zijn niet vergunningplichtig, maar ze varen wel veel rond en dan kan het idee ontstaan dat het illegale verhuur is.” Vanwege een hiaat in de huidige vaarverordening kan de gemeente hier niet tegenop treden. Harmsma betreurt dat dit niet goed gecommuniceerd is met de inwoners.

Nieuwe vaarverordening

De wethouder benadrukt wel dat er hard wordt gewerkt aan een nieuwe vaarverordening. “Dankzij deze ‘vreemde boten’ is het soms te druk in de grachten. Hierdoor ontstaat sneller overlast. Met de nieuwe vaarverordening willen we het aantal boten dat Giethoorn bezoekt beperken.”

De nieuwe vaarverordening moet volgende jaar zomer in werking treden. In de nieuwe vaarverordening worden verhuurbedrijven ook verplicht betere instructies te geven aan toeristen die met hun boot het water op willen. “Daarover gaan we de komende tijd in gesprek met de ondernemers. Je kunt denken aan een instructie-vel op een A4-tje dat wordt uitgedeeld of een oefenparcours dat toeristen eerst moeten afleggen voordat ze echt het water op mogen.”