Personeel Biodiesel Kampen krijgt nog steeds salaris

De eigenaar hoorde eerder vandaag dat hij twintig maanden de cel in moet en zijn bedrijf moet een boete van vier ton betalen, maar toch krijgt het personeel van Biodiesel Kampen vandaag of morgen gewoon weer salaris uitbetaald. Dat liet bewindvoerder Quint vanmiddag weten. Hij is op zoek naar een koper voor het bedrijf waarvan de top, op de financieel directeur na, vandaag is veroordeeld voor de Zwolse rechtbank.

Bewindvoerder Quint is aangesteld om het in surseance verkerende bedrijf te verkopen. De rechtbank heeft dat uitgesproken nadat het bedrijf in moeilijkheden kwam: de bedrijfstop kwam in de cel en het bedrijf is haar 'certificering' kwijt, omdat er is gefraudeerd met 'biotickets'. Dit is het recht om biodiesel te produceren en te verkopen. Vandaag werden eigenaar Cees B., zijn vrouw, zijn administrateur en het bedrijf zelf veroordeeld. De financieel directeur is vrijgesproken.

Biodiesel Kampen is 'een mooie auto'

Quint vergelijkt Biodiesel Kampen met een auto. "Stel, je hebt een mooie auto waarmee de eigenaar veel te hard heeft gereden. Dan is de eigenaar fout geweest, maar dan is er met de auto niets mis. Zo is het ook met dit bedrijf. In principe een prima bedrijf met goed personeel in een business waarin vraag is naar biodiesel. Met een nieuwe eigenaar kan het weer vooruit."

Veel fraude in branche biodiesel

De keuze voor een nieuwe eigenaar lijkt wel lastig te worden: het Financieel Dagblad meldt dat tegen vijf van de acht producenten van biodiesel in Nederland strafonderzoeken lopen. De branche groeide de afgelopen jaren hard vanwege de verplichte bijmenging 'vanuit Europa' van biodiesel. Dat begon met vijf procent, is nu zeven procent en wordt volgend jaar tien procent. Met die bijmenging van onder meer gebruikte frituurolie wordt minder CO2 uitgestoten.

Vandaag veroordeeld, volgende rechtszaak komt eraan

Ook Cees B. is er met deze uitspraak niet vanaf. Na het oorspronkelijke strafonderzoek over de jaren 2011 tot 2014, waarin hij nu is veroordeeld, is hij blijven frauderen volgens het Openbaar Ministerie. Zo grootschalig, dat hij de afgelopen maanden al in voorarrest zat. Er is beslag gelegd op zijn bedrijven en panden voor een bedrag van 45 miljoen euro.

Uit de Quote 500 in de cel

Cees B. zal wellicht dus nog jaren in de cel slijten. Eerst voor deze veroordeling, mogelijk moet hij ergens volgend jaar voorkomen voor de 'echt grote fraude' over de jaren 2015 en 2016. In dat jaar (2016) maakte zijn bedrijf een omzet van 313 miljoen euro en een winst van 17 miljoen. Vorig jaar stond hij nog in de Quote top 500 met een geschat vermogen van 130 miljoen euro. Biodiesel is overigens nog steeds shirtsponsor van de plaatselijke voetbalclub DOS Kampen.