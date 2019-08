Weblog: Cobblestone, podium voor Americana, Roots- Blues en Wereldmuziek

Jason en Pharis thuis tussen de gitaren (Foto: Jason en Pharis)

Cobblestone is een podium voor Americana, Roots- Blues en Wereldmuziek met een groeiend aantal liefhebbers. Het podium ontstond in 2004, vertelt Fons ter Keurs, een van de mannen van het eerste uur. Eigenlijk van éérder dan het eerste uur. Die mannen zijn zelf namelijk de muzikanten van de Ierse muziek spelende Kerry Band. Zij wilden zelf wat meer bekendheid als band en startten het Kerry Festival met hoogtij dagen in de jaren tachtig waar zo’n 6000 mensen naar het festival kwamen. Één kaartje, één soort munt en vele plekken in de stad om muziek te luisteren.







De Cobblestone mannen (Foto: website Cobblestone)



De mannen achter het befaamde Kerry-festival besloten in 2004 dat het weer hoogtijd werd voor een nieuw Americana podium, al is het een stuk kleiner dan het grote Kerry festival, maar ze houden nu eenmaal van goede muziek en het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. En nu moet er gevierd worden. Elke reden voor een feest is een goede reden. Zo ook een vijftienjarig bestaan. Deze herfst zijn er vier jubileumconcerten gepland. De eerste is 29 september, eentje die teruggrijpt op de Ierse ‘roots’ van de Kerry Band: Sharon Shannon, een in Ierland mateloos populaire accordeoniste. Op 6 oktober is er een echte hippe Americanaband: Dustbowl Revival, op 10 november is er voor de meerstemming Crosby Stills Nash & Young-achtige liefhebbers Bennet Wilson Poole en de kers op de taart is 17 november een weerzien met The Joseph Brothers. Zij waren de eerste Indo-band in Oldenzaal en staan na 55 jaar weer live op het podium. De Indo-rock documentaire 'Klanken van Oorsprong' wordt gelijktijdig gedraaid in het Filmhuis.







Jason en Pharis Romero (Foto: Jason en Pharis)



Veel internationaal bekende artiesten dus bij Cobblestone. De mannen speuren alle boekingslijsten en podia af om te kijken of een combinatie mogelijk is. Het budget is minimaal, de ambitie is groot. Als je van ontdekkingen en intiem houdt is het een succesformule. Zo waren afgelopen zomer Jason & Pharis Romero uit Canada in Oldenzaal. Zomaar even. Ze waren ‘in de buurt’. Op ons verzoek speelden ze een Tower Sessie. Dat is een onderdeel van het podium: opnames in de prachtig klinkende Plechelmus Basiliek (terug te vinden op internet). Ook één met Pharis en Jason Romero dus. Een koppel met een geweldig verhaal. Ze ademen en leven de folkmuziek, Jason is een specialist in banjo’s en maakt ze zelf, Pharis ontwerpt en legt het parelmoer in de instrumenten. Pharis schrijft, Jason componeert, ze hebben twee kleine kinderen, wonen in de prachtige natuur en maken samen zoveel mogelijk muziek met elkaar en met vrienden.

In OverUIT de Kunst zingen ze onder meer hun nieuwste en al veelgeroemde nummer 'Sweet Old Religion'.



