Advocaten boos over tarieven en stoppen met bijstand minderjarige verdachten

Meerdere advocaten in Overijssel stoppen met de zogenoemde piketregeling voor minderjarige verdachten. Reden is de aangescherpte regelgeving, waardoor de raadslieden er financieel fors bij in dreigen te schieten. "Als de minister geen actie onderneemt, dan haakt op den duur iedereen af en komt er uiteindelijk geen enkele advocaat meer", vertelt de Deventer strafpleiter Anno Huisman. Hij luidt de noodklok over het probleem, waarvan minderjarige verdachten nu volgens hem het kind van de rekening dreigen te worden.

Bij de zogeheten piketregeling draait het erom dat, wanneer iemand wordt aangehouden, een advocaat op afroepbasis wordt ingeschakeld om deze verdachte juridisch bij te staan.

Nieuwe regeling

Per 1 juni is een nieuwe Europese regel van kracht, waardoor voortaan bij ieder verhoor van een minderjarige een advocaat aanwezig moet zijn. In de praktijk houdt dit volgens Huisman in dat een advocaat hiervoor een vaste vergoeding van honderdvijftig euro krijgt en telkens moet opdraven wanneer de minderjarige wordt verhoord. Daarbij gaat het vooral om de eerste paar dagen dat een minderjarige wordt vastgehouden.

"In het verleden kon dan nog wel eens een vader of moeder bij zo'n verhoor gaan zitten, maar dat mag dus niet meer." Volgens Huisman is de nieuwe regeling niet alleen verlieslijdend, maar moet er in bepaalde gevallen zelfs geld bij.

'Geen liefdadigheid'

Daarop heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Vlug Huisman Maarsingh uit Deventer een punt gezet achter de piketregeling voor minderjarigen. "Tot voor kort deden we dit nog met twee van onze advocaten, maar daar stoppen we dus mee. Rechtsbijstand kan niet structureel worden gebaseerd op liefdadigheid van de advocatuur."

Volgens Anno Huisman staat de beslissing van het Deventer kantoor om nu te stoppen met het 'minderjarigen-piket' niet op zichzelf: "Voor heel Overijssel heb ik geen exact overzicht, maar we hebben intussen al van meerdere collega's vernomen dat zij ook stoppen met het minderjarigen-piket."

Alarm geslagen

In het verleden sloegen meerdere Overijsselse advocaten al eens alarm over zogenoemde toevoegingszaken: een regeling waarbij de Staat de rechtsbijstand financiert voor verdachten die dit zelf niet kunnen betalen. Ook het kantoor Vlug Huisman Maarsingh voerde al eens actie voor betere tarieven.

Kamervragen

Inmiddels zijn al Kamervragen gesteld over de nieuwe regels rond het minderjarigen-piket. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft hierop geantwoord dat hij op korte termijn in overleg zal treden met de advocatuur.

Anno Huisman zegt echter de indruk te hebben dat de bewindsman de situatie op zijn beloop laat. "Het wordt nu echter de hoogste tijd dat de minister niet langer wacht. Want als de huidige situatie gehandhaafd blijft, komt er voor deze tarieven op den duur geen enkele advocaat meer opdagen. Terwijl de Nederlandse overheid volgens Europees wet verplicht is om te zorgen voor goede rechtsbijstand voor z'n inwoners."

Overigens loopt er momenteel in Overijssel een experiment, waarbij minderjarigen bij een kleiner vergrijp niet meteen in de cel belanden, maar er vanaf komen met een pittig gesprek met de politie.