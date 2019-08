Kloosterfestival biedt jongeren verstild tegenwicht voor alle hektiek

Het begint op een traditie te lijken: het jaarlijkse Kloosterfestival in klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Juist de ontmoeting met kloosterlingen, die een geordend en verstild leven leiden, spreekt de jongeren erg aan.

Zoals Anoek. Ze heeft er een lange reis vanuit het westen van het land voor over gehad. Anoek vindt het heerlijk in het klooster. Ze houdt van de regelmaat, de vieringen en de gesprekken die ze aangaat. Het kloosterfestival is geen massaal gebeuren. Op een grasveldje op het terrein staat een handjevol tentjes, maar slapen kan ook binnen.

Eenvoud en stilte

Catharinus van de Berg van het jongerenklooster: "Juist de eenvoud, de stilte en de regelmaat spreekt de jongeren aan. Daar is behoefte aan."

Dit jaar zijn er gratis kaarten beschikbaar gesteld voor eenzame jongeren. Dat leidde niet tot een grote toeloop, vertelt Van de Berg. "Eenzame jongeren hoeven niet altijd arm te zijn. En het is nogal wat om toe te geven dat je eenzaam bent."

Een wandeling wordt een pelgrimage

Naast de vier vaste gebedsmomenten in de kloosterkerk volgen de deelnemers workshops, zijn er optredens en ontmoetingen. Zoals met Egbert van der Stouw, spil van de monastieke initiatieven binnen de Protestantse Kerk. Hij neemt deelnemers mee op een wandeling over het landgoed rond de oude abdij. Die wandeling krijgt gaandeweg het karakter van een pelgrimage. Welke kant wil je op met je leven?

Ora et labora

Het gaat niet alleen om bidden, zingen en praten. Er wordt ook gewerkt, in de moestuin en in de keuken. Het klooster is een oud gebouw, er valt altijd wel wat te klussen. Peter Dullaert, een van de initiatiefnemers van klooster Nieuw Sion, legt in zijn rondleiding uit dat dat alles te maken met de regel van Benedictus: "Ora et labora, bid en werk."

