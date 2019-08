Twee jaar cel geëist tegen man die verdacht wordt van verkrachting Zwolse studente

De studente had de man leren kennen via iemand die ze op Tinder had ontmoet. Na chatcontact kwam de man naar Zwolle voor een gezellig avondje. Dat kwam hem ook goed uit, want hij moest de ochtend erop al vroeg aan het werk in Zwolle, hij zou bij de studente logeren. Al snel na de kennismaking stelde de man voor om een drankspel te spelen met een fles wodka die hij mee had genomen. De 'shotjes' kwamen hard aan en de studente werd al snel beroerd.



Telefoon geknoeid

Ze belandde uiteindelijk in bed en daar zou de verdachte misbruik gemaakt hebben van de situatie waarin ze zich bevond. Terwijl ze aangaf het niet te willen, zou hij toch seks met haar gehad hebben. De studente werd de volgende dag wakker en ontdekte dat er met haar telefoon was geknoeid. De chatberichten die ze met de man uitwisselde waren van haar telefoon verdwenen. Ook miste ze haar telefoonlader en was de brandblusser weg. Ze vertelde meteen tegen huisgenoten dat ze was verkracht.



Via de man die haar in contact had gebracht met de verdachte probeerde ze meer te vinden. Uiteindelijk bleek dat de man had gelogen over zijn naam. Hij had zich voorgesteld als 'Morgan', maar bleek een heel ander iemand te zijn. Omdat de gemeenschappelijke vriend ook weinig informatie wilde geven, duurde het tot 2018 voordat de man werd aangehouden.

Verdachte ontkent

"Ik ging niet naar Zwolle met de gedachte eens lekker van bil te gaan", vertelde de verdachte voor de rechtbank. Hij ontkende seks te hebben gehad met het meisje. "Ik heb haar nog geholpen toen ze op de wc moest kotsen. Ik heb haar in bed gelegd en ben uiteindelijk naar huis gegaan, omdat ik niet goed werd van die kotslucht." Bij de politie vertelde de man meerdere keren dat hij vroeg in de ochtend van het studentenhuis naar zijn werk in de Zwolse binnenstad was gegaan. "Meneer spreekt zichzelf tegen", stelde de officier van justitie.



Uit afgeluisterde telefoongesprekken en onderschepte chatberichten was op te maken dat de Ochtenaar niet heel erg vriendelijk over vrouwen denkt. "Chickies, domme ganzen die de hele dag op Tinder zitten en zich laten neuken door Jan en alleman en dan achteraf spijt krijgen en voor problemen zorgen", was een van de berichten die op zijn telefoon werd gevonden. Ook zou uit gesprekken blijken dat de man een SOA-test gedaan had. "Ik ben gelukkig clean", vertelde hij zijn beste vriend.



'Ruigere periode'

De verdachte verwacht over twee weken vrijgesproken te worden. "Ik heb in die tijd een wat ruigere periode gehad, maar dat maakt van mij geen verkrachter", vond de man. "Ik ga ervan uit dat ik word vrijgesproken. Als dat niet zo is, ben ik heel teleurgesteld en ga ik in hoger beroep. Daar zullen dan wel een paar belangrijke getuigen gehoord worden."



Of de rechtbank met de man meegaat in het uiteindelijke vonnis, blijkt over twee weken.